El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) aseguró este sábado 14 de noviemvre que el proyecto de Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas, que tratará el martes la Cámara de Diputados”ya tiene los votos necesarios” para ser aprobado en el Congreso, y cuestionó la “actitud antiargentina y antisolidaria” de quienes se oponen a la iniciativa. El jefe de la bancada Máximo Kirchner pidió una sesión especial para este martes, remarcando que desde el oficialismo confían en la aprobación de la norma.

“En Diputados están los votos, y entiendo que también en el Senado para aprobar este aporte de las grandes fortunas, un sector que no ha sido afectado por la pandemia”, afirmó Parrilli en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, el senador por Neuquén y estrecho colaborador de la expresidente Cristina Kirchner señaló que explicó que “este aporte extraordinario que se pide a las personas de grandes fortunas, que no son más de 10.000 en la Argentina, va a tener un fin muy específico, destinado a la salud, a la Covid-19, al plan educativo, para la urbanización de villas y para las pymes”.

En esa línea, Parrilli insistió en que el impuesto por única vez se fundamenta también “en que la pandemia ha afectado a todos los sectores sociales, y a aquellos a los que no los afectado es a los que se les pide esta contribución”.

Respecto de las críticas al proyecto desde algunos sectores de la oposición y empresariales, Parrilli subrayó que está el dicho “hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, y acá aparecen todos los defensores de los evasores, de todos los que fugaron divisas, que son aquellos que provocaron parte de los problemas que tiene la Argentina”.

“Qué avaros que son, es una actitud antiargentina, antisolidaria, porque no les va a afectar en nada a su riqueza y a su fortuna, muchos de ellos son los que entraron al blanqueo de Macri en 2016, que declararon 120.000 millones de dólares en paraísos fiscales”, dijo Parrilli de quienes se oponen a la iniciativa.



El legislador señaló que “no es delito que se se hayan llevado el dinero afuera, pero si es delito evadir y no pagar impuestos”. No descartó que, una vez aprobada la ley, “estos empresarios seguramente vayan a la Justicia en busca de cautelares y demás; en definitiva, vamos a ver lo que hace la Corte Suprema cuando le lleguen estos casos, si le exime a estos sectores el pago del impuesto”.



Finalmente, el funcionario kirchnerista aseguró que, luego de que el proyecto de Presupuesto 2021 vuelva a Diputados para que se solucione un error administrativo, “el martes deberíamos estar tratándolo para que pueda estar aprobado miércoles o jueves, y así quede sancionado para dar certeza y seguridad jurídica a todos”.

Fuente: Perfil