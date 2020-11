De todos los males que padece y arrastra la Argentina, coyunturales y estructurales, el del dólar parece constituirse como el mayor desafío, la madre de todas las batallas. Y cuando decimos dólar hablamos de brechas cambiarias imposibles de sostener, de escasez de divisas, de reservas raquíticas, de ausencia de financiamiento para soportar el espesor del gasto público, del fantasma de la devaluación y de una inflación que empieza a despuntar y se presume será más elevada en 2021. Casi nada.

De todo esto habló el economista Miguel Kiguel durante una conferencia organizada por la financiera Puente. El recorrido fue amplio y, tras analizar el contexto mundial en donde está engarzada la economía nacional, el experto se aventuró a proyectar el futuro que, claro está, asoma repleto de obstáculos.

EL MUNDO

* “La recesión se está haciendo larga. Estamos viendo una salida complicada por la segunda ola del Covid. En el medio hubo un evento importante que fueron las elecciones en los Estados Unidos, que resultaron más peleadas de lo que se esperaba”.

* “Muchos esperaban la ola azul, que los demócratas arrasaran. Les fue bien, ganaron por 4 millones de votos. Trump sigue peleando y diciendo que hubo fraude en diversos Estados. Tiene muy poca chance de avanzar. Biden asumirá el próximo 20 de enero como presidente y esto el mercado lo tomó muy bien”.

* “Es raro porque los demócratas no son tan pro mercados, son mas intervencionistas y de subir impuestos. Pero la señal es que Estados Unidos vuelve a insertarse en el mundo. Biden trabajó en eso y entiende el mundo, da tranquilidad. Habrá mas alivios y menos twits anunciando medidas contra países”.

* “La Bolsa subió y está en niveles records. América Latina sigue estando retrasada. Los bonos se siguen contrayendo. El ambiente es muy favorable para la renta fija para los emisores, hay mucha liquidez en el mercado”.

* “Los pronósticos de crecimiento han bajado, se espera menos reactivación en los próximos meses. El consenso es que la crisis del Covid terminará en el segundo o tercer trimestre del año que viene. La vacuna será muy importante para esto. En general en América Latina estamos viendo que la economía se sigue normalizando”.

* “Un tema importante es cómo le está jugando el contexto externo a la Argentina. Hay tres factores que nos dan una mano. Brasil: la actividad se viene recuperando mucho más rápido que en otros países, en parte porque la cuarentena fue mucho más laxa. Es importante para nosotros porque las exportaciones argentinas están muy relacionadas con el nivel de actividad de Brasil. Es una variable central. Brasil anda bien y eso es bueno para industria Argentina”.

* “Segundo elemento: las tasas de interés siguen estando bajísimas. A partir de la victoria de Biden, y desde que apareció la vacuna y que hay evidencia de que puede ser un hecho concreto, empezamos a ver un pequeño rebote en la tasa de interés. Está habiendo un punto de inflexión. Seguimos en un contexto de hiper liquidez. Si generamos confianza la disponibilidad de fondos sería importante”.

* “Tercer punto: la suba del precio de los commodities. Sube todo, metales preciosos, energía, alimentos. Eso para Argentina, país exportador de commdoties, es muy importante. La soja superó los 400 dólares por primera vez desde 2015. El petróleo es importante por Vaca Muerta y da señales de empezar a subir”.

* “El contexto es de viento de cola para la Argentina, lástima que no lo estamos pudiendo aprovechar. Un sólo tema que me gustaría citar es el hecho de que puede haber una sequía. Según la NASA puede ser una de las temporadas más secas de los últimos años. Pero en principio el contexto externo es positivo”.

ARGENTINA

* “Creo que estamos mejorando, hay algunas señales positivas que están viniendo. Me parece bueno tener un mapa, una foto donde se muestra que estamos en una situación muy compleja”.

* “Lo que marca la mayor complejidad es el tema de la brecha cambiaria, el riesgo de inflación, no tener financiamiento, el hecho de que no hay reservas”.

* “En el bloque de actividad económica, ahí las cosas están pintando mejor. La recuperación es obvia aunque venimos de niveles muy bajos. La recuperación económica es clara. En Industria y Construcción hay crecimiento interanual. La economía empieza a tomar fuerza. La pregunta es en qué medida esto es sostenible. Si los dólares permitirán que esto siga”.

* “Las cuentas externas muestran una situación mixta. Hay superávit de cuenta corriente, cierto que con recesión, y si la economía crece lo iremos comiendo, si crecen las importaciones. Las reservas siguen en nivel muy problemático. Todavía hay más rojos que amarillos o verdes en el mapa”.

* “El déficit fiscal este año va a cerrar en 6,5% primario, es un número grande. Pero va a ir mejorando. Uno vería mejoras en estas direcciones, con la gran preocupación de las reservas internacionales”.

* “En el área financiera vemos los grandes problemas. La inflación va a empeorar. Está mostrando señales claras de ir hacia arriba, no desbocada. La brecha se achicó, es una buena noticia”.

* “Pasamos de la estratósfera a la atmósfera. Con este nivel de brecha la economía sigue siendo disfuncional, no hay incentivos para liquidar divisas. Una brecha de casi el 80% es insostenible. Las economías no funcionan bien con estas brechas”.

* “También venimos complicados con el riesgo país. La reestructuración de la deuda no funcionó. Todavía hay muchos desafíos por delante. ¿Cómo se pueden superar? Va a depender mucho de las señales económicas que dé el gobierno en política fiscal, monetaria y cambiaria. Y también en las señales que dé en cuanto al rol del sector privado, cuánto lo quiere defender. Es la fuente de crecimiento genuina en un Estado que no tiene recursos y casi no tiene reservas”.

* “Si el Gobierno juega ese partido bien, la situación se puede revertir. Si el Gobierno amenaza con ir para un lado y para el otro, es malo. La llegada del FMI es positiva, y el arreglo puede ser el punto de inflexión”.

RESERVAS

* “Otro tema son las reservas. Están muy finitas, es muy difícil que una economía funcione con este nivel de reservas y también es difícil recomponerlas si no hay acceso al financiamiento. Lo que uno esperaría por los próximos meses es esta situación de escasez de reservas, y un Banco Central que no puede ni siquiera relajar el cepo, eso va a seguir. A menos que encuentre una fuente para poder abastecer las reservas, y para mí esa fuente se llama FMI. Ya que vamos a tener un programa y pagar un costo, por lo menos que entre algo de plata. Pero Guzmán desmintió esa versión”.

* “Sin reservas la economía no va a funcionar bien, la recuperación va a ser tibia y tendremos tensiones cambiarias”.

* “La brecha es más alta que la del 2001, cuando el país colapsaba y había pesificación de depósitos, las empresas estaban quebradas, no faltaba nada. ¿Cómo puede ser que tengamos ese mismo dólar? Eso refleja una situación única de desconfianza. No sé si es racional o lógico. El tipo de cambio sigue siendo muy alto y el riesgo país también”.

* “El déficit fiscal estará en 6,5 cuando cierre el año. Es alto pero no se desbocó. Es un número que permite pensar que la Argentina con crecimiento y menos necesidad de dar ayuda social porque se generarán puestos de trabajo, puede reducir el déficit a niveles más razonables. Eso será gran parte de la discusión a mantener con el FMI”.

* “Lo que se percibe es que Guzmán está tomando este tema en serio y tiene la intención de reducir el déficit. Se habla de 4,5 en el presupuesto, que es demasiado alto para la Argentina. Deberíamos ir hacia 3 o 3,5 primario promedio, que es un número que no está tan lejos”.

* “La recaudación está subiendo más que la inflación. Hay mucho de ganancias, IVA y Bienes Personales. Hay mejoras en casi todos los indicadores”.

FINANCIAMIENTO

* “Este año el financiamiento al Tesoro ha sido enorme, 1,6 millones de pesos. Y todavía falta. El ministro dijo que no habrá más adelantos transitorios de acá a fin de año, pero el Tesoro va a necesitar plata. El déficit primario de acá a fin de año será de 350.000 millones de pesos. Esa plata la va a necesitar, y tiene que refinanciar vencimientos de capital e intereses. Esa combinación hace que haya emisión”.

* “En el año la Base Monetaria subió 445.000 millones de pesos. En los últimos tres meses, en agosto la Base Monetaria fue contractiva. En septiembre levemente expansiva y en octubre nuevamente contractiva. Hubo contracción de 200.000 millones de pesos en el trimestre. Esto demuestra que no está todo tan descontrolado, pero hay que mirar mucho al 2021. Ahí se juega el partido importante”.

* “Todo esto no es sostenible en el tiempo porque si se busca financiamiento como el de este año tendremos problema inflacionario por la alta emisión monetaria. Lo que se haga el año que viene es central. Hoy hay una política de suba de tasas para frenar al tipo de cambio”.

* “El riesgo de inflación no ha desaparecido, tenemos un exceso de pesos. Estamos viendo que la inflación empezará con 3 y tal vez más adelante pase a 4. La gente está saliendo, los mercados se están normalizando y hay muchos pesos en la calle. También se actualizarán algo las tarifas”.

*”Si nos estabilizamos en 3,5, no lo sé, pero es un número que podría estabilizar las expectativas. Todavía es muy temprano para saberlo. La economía caerá alrededor del 11,6, eso no es sorpresa para nadie. La recuperación será algo más lenta de lo que esperábamos. Habrá menos arrastre para el año que viene”.

LO QUE VIENE

* “Hay tres maneras para manejar la economía: uno es el enfoque gradualista. Tal vez a la gente no le gusta, porque lo hizo Macri y le fue mal. Pero estamos viviendo un enfoque gradualista, hay precios congelados, hay brecha, inflación subiendo. El Gobierno trata de arreglarlo de a poquito. Ser gradualistas sería insistir con mini ajustes en el tipo de cambio, tasas de interés en alza. La idea es llegar hasta marzo o abril, que entre la plata de la soja y suban las reservas. En el ínterin seguir como hasta ahora, con cepo. ¿Se puede seguir así? ¿Hay riesgos de shock? Es difícil mantenerlo mucho tiempo”.

* “El Gobierno no tiene reservas ni tiene plan para que suban. No hay financiamiento y la brecha es enorme. ¿Qué pasa si seguimos como estamos? La brecha seguirá subiendo, al Banco Central le costará sumar reservas, las importaciones habrá que apretarlas para que no entren tanto. Si no se importa habrá menos actividad y subirá la inflación. Es un equilibrio difícil de mantener. El gradualismo puede tener éxito si uno tiene plata, pero ahora no tenemos plata”.

* “El Gobierno no quiere devaluar y entiendo las razones. La pregunta es cómo hago para ajustar esto sin devaluar”.

* “La segunda alternativa es shock. Piensen en Macri-Dujovne-Sandleris, agosto de 2018. Gran ajuste fiscal, emisión cero, tasas de interés por el techo, llevarla al 80%. Una especie de carry trade local. ¿Es posible eso? Creo que no es posible ese tipo de ajustes. No funcionó: no bajó la inflación, no bajó el dólar, fue costoso en términos sociales”.

* “La alternativa pareciera ser un camino intermedio, no será gradualista y tampoco de shock. Pero tendrá que tener más carne sobre el asador que hasta ahora. Ahí viene el programa del Fondo, que me parece central. No va a ser el Fondo duro de los años “70, “80 o “90, pero tampoco un Fondo regalado”.

* “Va a ser un Fondo que va a pedir cosas. Argentina dijo que quiere un programa de Facilidades Extendidas que implica reformas estructurales. De alguna manera Guzmán se está preparando para el Fondo, que hacen falta ajustes en lo fiscal y en lo monetario”.

* “La primera discusión será sobre el déficit fiscal. El Gobierno dice que no puede bajar el gasto público, el Fondo diciendo que tenemos el gasto público más alto de América Latina, junto con Brasil. En algún momento hay que hacer algo. Mi sensación es que llegaremos a un acuerdo con un déficit del 3,5%. No le tengo tanto miedo a esta discusión”.

* “Le tengo mucho más miedo a la discusión cambiaria. Es el punto más difícil. El libro de texto dice que la Argentina necesita devaluar. Argentina necesita un tipo de cambio hiper competitivo. Hay que acumular reservas y estimular las exportaciones. En el 2001 el tipo de cambio fue crucial para la recuperación de la economía”.

* “No hay muchas alternativas. ¿Decime cómo vas a bajar la brecha? El Gobierno no tiene respuestas. Ya jugó las cartas que puede. Subió la tasa, intervino el mercado, anunció meta de déficit fiscal, pero estamos igual que como hace un mes. Seguimos sin reservas”.

* “Para bajar la brecha habrá que tocar el tipo de cambio oficial. Me llama la atención que no toque el tipo de cambio, sigue con la idea de ir despacito. ¿Qué pasa si se empieza a acelerar la inflación? ¿Qué van a hacer? No tienen muchas alternativas”.

* “Bajar los dólares libres implica subir mucho la tasa de interés, que no se quiere hacer, o generar una hiper confianza, que será muy difícil en los próximos meses. Lo otro es mover el tipo de cambio oficial, ese es el punto más difícil de la negociación. No hay ninguna solución buena para esto”.

* “Tercer tema importante será la política monetaria, que tiene que ver con la tasa de interés y limitar el financiamiento al Tesoro. El Fondo dirá que no alcanza con la tasa actual”.

* “El último tema ríspido son las reformas estructurales. Siempre se habló de la reforma previsional. Lo que envió el gobierno ahora al Congreso es un cambio en la fórmula, no una reforma. Segundo tema es reforma tributaria. Luego se habla de reforma laboral, creo que algo se puede hacer”.

* “Por lo menos creo que hay más lucecitas de esperanzas que hace un mes y medio atrás. Es bueno que se haya calmado el mercado y que haya bajado el dólar paralelo. Da la sensación de un poco de tranquilidad”.

