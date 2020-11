El piloto británico Lewis Hamilton (Hamilton) seconvirtió este domingo en Estambul en campeón del mundo de Fórmula 1 por séptima vez, una cifra que le permite igualar los títulos del mítico Michael Schumacher, todo en un intensísimo Gran Premio de Turquía en el que remontó desde la sexta plaza para firmar su 94ª victoria en el ‘Gran Circo’.

Con más de 25 segundos de ventaja, el nuevo campeón coronó un podio en el que lo acompañaron el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que se aprovecharon en la última vuelta de un error en la trazada del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que aun así terminó cuarto para dar lustre de nuevo a la ‘Scuderia’ tras su travesía por el desierto.

