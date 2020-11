El Intendente Javier Andres anunció nuevas medidas que comenzarán a regir a partir del 14 de noviembre en Adolfo Alsina según lo previsto para fase 5 por la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, Andres aseguró: “vamos a permitir actividades de salud, laborales y recreativas que no han tenido relación con los contagios, y que mantuvimos suspendidas hasta tener un panorama epidemiológico que nos permitiera tomar las mejores decisiones posibles para cuidar la salud y defender el trabajo”.

Y agregó “La gastronomía y el deporte han tenido que asumir los costos de una situación que no generaron. Atrás de la gastronomía y del deporte hay fuentes laborales, y hay familias que tienen que llegar a fin de mes.”

El intendente solicitó a la población mantener las medidas de prevención y no juntarse en casas particulares: “La mayor cantidad de contagios fue en reuniones en casas. Les pido por favor que sólo se junten al aire libre en espacios públicos, no compartan mate, usen barbijos, mantengan la distancia, cuiden a las personas que quieren, cuiden a sus padres, a sus abuelos, cuídense ustedes mismos.”

Por último, Andres reafirmó que las medidas buscan cuidar la salud y el trabajo: “Este es el equilibro que vamos a defender desde una gestión pública presente y responsable.”



Medidas para todo el distrito de Adolfo Alsina:

1) Apertura sin restricciones de la circulación para todos los habitantes dentro del distrito de Adolfo Alsina.

2) Se exime de la obligación de hacer cuarentena, a quienes tengan que viajar en el día por motivos de salud, laborales o trámites impostergables, siempre que acrediten esas condiciones. Se les realizará seguimiento telefónico por 14 días para detectar tempranamente posibles síntomas.

3) Reapertura de Gimnasios, y espacios de Yoga, Danza y Pilates siempre que cumplan con las condiciones de aforo y protocolos.

4) La reapertura de los locales gastronómicos siempre que cumplan con las condiciones de aforo establecidas y protocolos.

5) Bares y Cervecerías permanecerán cerrados y sólo podrán funcionar con delivery hasta las 12 de la noche.

6) Reapertura de actividades recreativas y deportivas hasta 10 personas al aire libre y con las medidas de prevención.

7) Reapertura de las clases de los Talleres Culturales.

8) Apertura de las canchas de paddle y de fútbol cinco que cuenten con ventilación natural.

9) Ampliación del horario de trabajo y de circulación desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche en todo el distrito.



A partir de la medianoche continuará restringida la circulación y cualquier tipo de reuniones, serán pasibles de las multas según la ordenanza 4489/2020