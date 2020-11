Luego de mantener reuniones con referentes de salud, con los jefes de bloques del Concejo Deliberante, con la Jueza de Paz, el Juez de Faltas, con comerciantes, empresarios, y diferentes actores de la sociedad, el Intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres, informó la situación que enfrenta nuestro distrito por la pandemia de COVID – 19 y anunció nuevas medidas según el estado de situación en cada localidad, que regirán a partir del 9 de noviembre.



En Rivera y en San Miguel Arcángel se controló el primer brote de contagios, y en Villa Maza, Gascón y Leubucó no hay casos a la fecha. Estas localidades vuelven a la nueva normalidad de distanciamiento social con un fuerte énfasis en los cuidados individuales.



Rivera, Villa Maza, San Miguel Arcángel, Gascón y Leubucó no tendrán más limitaciones de horarios, ni restricciones de circulación dentro del distrito.



En tanto que, en Carhué hay distintos focos de contagio cuyo origen aún no se han podido determinar. Por esta razón se adoptan medidas restrictivas para la gastronomía, el ocio y el deporte para disminuir la circulación y la aglomeración de personas por 7 días más, hasta poder estabilizar el nivel de contagio para no saturar el sistema de salud.



Asimismo, preocupados por el Foco de Contagio en el Hogar de Adultos Mayores, se trabaja junto a todo el equipo de salud y a la dirección de adultos mayores para poder transitar este momento con la mayor precaución posible.



Las personas de Carhué que quieran ingresar a cualquiera de las otras localidades del distrito deberán presentar permiso de circulación nacional y deberán acreditar que los motivos son esenciales.



En Carhué los comercios podrán estar abiertos hasta las 21 horas y funcionar con delivery hasta las 00 horas. Entre las 21 y las 6 horas estará prohibida la circulación. Los gimnasios, espacios de yoga, pilates y deportes permanecerán cerrados. Los bares, restaurantes y cervecerías sólo podrán funcionar con delivery. Se suspenden en Carhué el inicio de todas las actividades deportivas hasta el 14 de Noviembre.



El Intendente Javier Andres expresó: “El virus llegó. Y con él, una nueva etapa para todos. Hemos tomado las medidas más equilibradas para limitar la circulación y los conglomerados de personas sin afectar el trabajo y la economía. Si comparten el mate, ponen en riesgo la salud y el trabajo. Si permanecen más de quince minutos sin cuidados a menos de dos metros de una persona, ponen en riesgo la salud y el trabajo. Si no se lavan las manos con frecuencia, ponen en riesgo la salud y el trabajo. Usen barbijo, cuídense, cuiden la salud y el trabajo.

Esta nueva normalidad para cuidar la salud y el trabajo es responsabilidad de todos”.