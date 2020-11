La Corte Suprema de Justicia definió finalmente su decisión en relación al traslado de los jueces, quienes fueron designados de forma irregular durante la gestión de Mauricio Macri. En primera instancia, determinó que los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi permanezcan en sus cargos hasta que el Consejo de la Magistratura designe nuevos actores para el cargo. En tanto, el caso de Germán Castelli se resolverá el próximo jueves.

Según supo Agencia NA, el fallo del máximo tribunal de Justicia salió tras una votación de 4 a 1 y así se definió la situación de dos de los jueces de la Cámara Federal por el momento. De acuerdo al voto mayoritario, los traslados “definitivos” afectan la interdependencia del Poder Judicial, es por eso que este fallo constituye un revés para el método de designación de Mauricio Macri y para el planteo de los demandantes.

Asimismo, los magistrados deberán tener la posibilidad de participar de un nuevo concurso. De esta manera, se exhorta al Congreso para que legisle una norma que pueda regular el traslado de los jueces, algo que abrirá un nuevo debate político que, desde la Corte, se apunta a evitar la judicialización constante que debe resolverse en el ámbito de la política. Además, el máximo tribunal hizo una descripción de los antecedentes del caso, que tuvo como uno de los puntos la apertura del per saltum.

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández se manifestó en relación a este asunto que llevaba largas semanas a la espera de una resolución, y expresó que “usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea” del Gobierno anterior. En esta línea, mencionó la Reforma Judicial que deberá ser tratada pronto. El mandatario llamó a diputados a tratar el proyecto para “garantizar el Estado de Derecho”.

Asimismo, remarcó: «Usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea. Presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros no fue una buena idea. Eso no es el Estado de Derecho. Eso es un mal uso de las instituciones de un Gobierno de turno”. Además, el presidente aclaró que sigue “esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma” propuesta para la Justicia Federal.

