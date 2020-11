El exministro de Economía Domingo Cavallo reapareció este domingo en la escena pública y cuestionó la falta de un plan económico en la Argentina y consideró innecesaria una devaluación, al advertir que «solo empeoraría las cosas». Consideró, además, que el actual ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, «se equivocó sobre lo que pasaría después del canje».

Según el economista, Guzmán «pensó que una vez resuelta la reestructuración de la deuda las expectativas se invertirían, pero nada de eso ocurrió. Aún no ha definido un enfoque racional de cómo va a salir de esta situación». «Hasta ahora no ha dado ideas claras sobre ninguno de los aspectos de la economía. No tiene un plan para el día después de la reestructuración», sostuvo Cavallo en una entrevista con la agencia Bloomberg, según consignó NA.

«Para enfrentar esta situación no es necesaria una gran devaluación», señaló el exministro de Economía de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa. Aconsejó reservar el mercado oficial para la actividad comercial esencial e impulsar otras transacciones a través de un mercado de libre flotación. Dijo que así «habría más confianza y se reduciría la brecha de intercambio» entre el dólar oficial y el paralelo.

Cavallo también sostuvo que «lo mejor sería que el Gobierno ajustara las tarifas de los servicios públicos que no están actualizadas, porque de esta manera se reducirían los subsidios y eso permitiría un ajuste fiscal que es esencial para salir de esta situación”. Indicó, además, que una devaluación «generaría muchos problemas sociales” y se mostró contrario a la posibilidad.

“Hay mucha gente que quiere que el gobierno les dé subsidios y beneficios. Y hay un gran número de trabajadores desempleados. La situación social puede volverse muy tensa», dijo el exfuncionario. Señaló, finalmente, que la Argentina «tiene una economía bimonetaria debido a su historia inflacionaria”. “Hay que saber cómo manejarla. Hay muchas economías bimonetarias que funcionan bien, como Perú y Uruguay«, afirmó.

Fuente: El Intransigente