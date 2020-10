Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof, dice que “no es un monto tan grande” los 50 mil pesos que el gobierno provincial quiere darle a los usurpadores de Guernica y a las familias vulnerables. ¿Qué no es tan grande? Que me lo dé a mí, que me vendrían muy bien.

Claro que si se mide en dólares no es tanto: serían unos 280 dólares al blue de hoy (que cerró en $178) o casi 600 dólares (598 dólares al oficial minorista del Banco Nación que estuvo en $83,50).

Pero ya que es en pesos, si no es un monto tan grande, que lo ponga él de su bolsillo. Que haga una vaquita entre todos los funcionarios del actual Gobierno y entre todos los políticos también, más allá de la ideología. Que ayuden con la de ellos, no siempre con la nuestra. Hagan alguna vez un poco de demagogia con su plata, ya que no se quieren bajar el sueldo por esa razón, junten entre sus “morlacos” y pongan. Esta vez les perdonamos la demagogia.

Parece que no se dieran cuenta de que están abriendo una caja de Pandora: ¿cuántas tomas se van a hacer si se les paga a los que usurpan?

Parece que no se dieran cuenta de que están abriendo una caja de Pandora: ¿cuántas tomas se van a hacer si se les paga a los que usurpan? Voy, tomo, me banco en una carpita de plásticos unas noches y me llevo 50 luquitas. Y no es porque la mayoría de la gente sea delincuente o quiera robarse un terrenito. Es la necesidad de un techo. De no dormir con los chicos en la calle. Y con eso juegan los que ya sabemos que juegan con la necesidad de la gente.

¿No pensaron que quizás los $ 54 millones que piensan destinar a ese subsidio podrían ser el puntapié inicial para construir viviendas sociales? No sé, por lo menos algunas.

Larroque defendió los subsidios para desalentar tomas: “No es un monto tan grande”

Que tengan un pequeño fondo para huertas comunitarias y sustentables, hecha a punta de palas, rastrillos y a la sombra. Ya se hizo en nombre de la reforma agraria (¡qué buena propuesta de desarrollo para el siglo XXI!). Habría que consultarlo a Juan Grabois que ya tiene el know how.

Para que sean justos, yo también me merezco los 50 mil pesos: una vez robé un balde de tierra de un terreno en Avellaneda para una maceta. Mi ficus necesita un subsidio.

Fuente: Perfil