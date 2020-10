Para hoy domingo a las 9 hs estaba prevista una audiencia de conciliación en el caso del enfrentamiento de la familia Etcheveherre por los campos denominados Casa Nueva ubicados en las cercanías de Santa Elena. Sin embargo la misma fue suspendida ya que el Juez de Garantías Raúl Flores de La Paz fue recusado por los abogados de Luis Miguel, Juan Diego, Sebastián Etchevehere y su madre Leonor Barbero.

“Recién se fueron 10 usurpadores que no regresan más. Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al Juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido” dice en su cuenta de Twitter Luis Etchevehere y muestra un video desde la puerta de la estancia.

Por su parte Juan Diego, otro de los hermanos de la familia afirmó: “En este momento se van 10 usurpadores de nuestro campo. Estaremos firmes, acá, hasta que se vaya el último de los intrusos de nuestra casa y de nuestra tierra. Basta de tomas, fuera Grabois !”

Por su parte Juan Grabois, abodado de Dolores dijo al viralizarse imagenes de Luis Miguel Etchevehere este sábado en la puerta de la estancia: “Hoy el clan Etchevehere dio una clase magistral de poder. Violaron el perímetro, desobedecieron una orden judicial, sostuvieron un cerco ilegal. El poder real nuevamente se impuso a un estado pusilánime que nunca se le anima a los dueños. Por su parte Luis Miguel publicó su disculpa: “Hace un rato reaccioné mal con el policía que me trasmitió un pedido de la fiscalía para que autorice el ingreso de 35 nuevos ocupantes a la toma de Casa Nueva. Pido disculpas. El policía sólo trasmitía órdenes”.

Fuente: Vía País