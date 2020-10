El argentino Diego Schwartzman perdió este domingo sin atenuantes ante el alemán Alexander Zverev, máximo favorito y séptimo del ranking mundial, la final del ATP 250 de Colonia, Alemania, por 6-2 y 6-1.

Schwartzman, número 9 del mundo, venía de dejar en el camino al germano Oscar Otten, al español Alejandro Davidovich y al talentoso jugador canadiense Auger-Aliassime. Así, buscaba su primer título del año y el cuarto de su carrera, pero enfrente tuvo a un rival implacable durante una hora y 11 minutos de juego sobre pista dura.

El “Peque”, estuvo impreciso, el juego de Zverev lo incomodó y en ningún momento pudo imponerse. Además, el alemán fue muy efectivo con el servicio (nueve aces contra ninguno del argentino).

Schwartzman jugó su décima final de ATP, la tercera del año luego del ATP de Córdoba y Masters 1000 de Roma, las perdió todas, y mantiene vigente su ilusión para el ingreso al Masters de Londres que se desarrollarán del 15 al 22 de noviembre.

“Es difícil encontrar respuestas ante semejante nivel y hoy las cosas no salieron bien”, expresó el jugador porteño, quien luego de felicitar a su rival por el nivel exhibido, destacó: “No pude hacer mi mejor partido y por eso la final no quedó de mi lado”.

La victoria de Zverev igualó el historial con Schwartzman 2 a 2. El argentino ganó en Kitzbühel 2014 y el US Open 2019 y el alemán logró su primera victoria en el Masters 1000 de París 2018.

El argentino Horacio Zeballos ya tiene su lugar en el Masters de Londres

La pareja de dobles compuesta por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos disputará las finales de la ATP en Londres, las Nitto ATP Finals, confirmó este lunes el circuito masculino.

Los partidos se disputarán en el estadio O2 de Londres entre el 15 y el 22 de noviembre en lo que se considera el broche de la temporada.

El dúo compuesto por el español Granollers y el argentino Zeballos logró en 2020, en su primera temporada completa en esa modalidad, tres títulos (en Buenos Aires, Río de Janeiro y Roma).

Es la primera vez que Zeballos se clasifica para competir en este torneo de final de temporada.

La pareja logró proclamarse campeón en su primer torneo juntos el pasado agosto en Montreal y, además de los tres triunfos cosechados en lo que va de temporada, también consiguieron meterse en la final de Kitzbühel.

Fuente: TN