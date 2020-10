Desde el Gobierno provincial aclararon que la cantidad de aislados, y el criterio para clasificar a las personas como «contacto estrecho» o «contacto de contacto», se debe a las versiones «mentirosas» que brinda la gente cuando se contacta el personal de Salud. A modo de ejemplo, contaron el caso de un gimnasio donde no se respetaron las medidas, mintieron y ahora hay más de 150 aislados.

Ante las quejas que dio a conocer este diario, en las cuales se exponía la necesidad de afinar un criterio sobre quién es contacto estrecho y debe aislarse, fuentes de Casa de Gobierno explicaron que «la definición es clara y, si dos personas están con barbijo menos de 15 minutos, no son estrechos».

Sin embargo, señalaron que el equipo de Salud se encuentra con muchas mentiras y discordancias en las versiones que brinda la gente. «Se le pregunta a una persona A y dice que se cuidó, pero cuando se llama a la persona B dice que no se cuidó. Entonces, cómo podemos definir quién dice la verdad».

Por estos motivos, ante la imposibilidad de determinar «quién miente y quién no», se define que ambos son «contactos estrechos».

«No hay otra alternativa, porque hay muchas mentiras en el medio», afirmaron las fuentes consultadas por LA ARENA.

«‘Yo no soy estrecho’, te dice una persona. Pero cuando llamás a la otra te dice todo al revés. Hay gente que después dice otra cosa, cambia su versión. Entonces el equipo de Salud decide aislar igual», indicaron.

Un gimnasio con 20 casos.

Para dar tan solo un ejemplo de las «discordancias» con las que se encuentran el personal sanitario, comentaron el caso de un gimnasio que actualmente tiene 150 aislados y alrededor de 20 casos.

«En mi gimnasio se cumple el protocolo», fue la respuesta del titular ante el llamado de Salud. Sin embargo, no se quedaron sólo con esa versión y decidieron llamar al resto.

Fue así que tomaron conocimiento de que les habían mentido: «Los 150 dijeron que era habitual saludar con un beso y un abrazo al dueño».

Por esta razón, fueron clasificados como «contactos estrechos» y aislados preventivamente. «El dijo una cosa que no era. El tipo dijo que no pasaba nada y ahí tenemos más de 20 contagios», agregaron.

El 90% es mentira.

Para graficar la magnitud de la problemática, advirtieron que las «discordancias» no son las excepciones, «sino el 90 % de los casos. El tema está, y no decimos que no se puedan equivocar, que no le creamos a la persona, pero hay relatos que no son creíbles y otros que sí».

Ante esto, el personal de Salud «no toma la definición por lo que dice una persona, sino que se llama a otras personas y se escucha lo que dicen. Se interroga y ahí aparecen las discordancias».

«El 90 % es mentira, no es una excepción», enfatizaron y revelaron que dentro de este porcentaje se incluyen muchísimos casos de infidelidad, los cuales no quieren ser «blanqueados» por las personas, pese a que está en riesgo la salud.

«La gente que está llamando está preparada, saben cómo mienten, se dan cuenta enseguida y la gente está mintiendo de una manera espantosa. El estrecho se define bajo normas, pero se hace doble y triple llamada y ahí aparece el gran problema porque la gente no confiesa», concluyeron.

Fuente: La Arena