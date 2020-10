“Soy un hombre que ama la libertad, y creo en la persona, en el argentino. Cuando le das al argentino la oportunidad y lo empoderás, sacás lo mejor. Cuando le ponés regulaciones, cepos, sacás lo peor”, aseguró el ex presidente Mauricio Macri. Pese a que estuvo de vacaciones en Francia y viajó a Paraguay, dijo que “sufrió” el aislamiento social, preventivo y obligatorio porque ama “la libertad”.

En declaraciones al periodista Jonatan Viale de América 24, el ex presidente que fracasó en su intento de reelección, Mauricio Macri se refirió además al libro de su hermano Mariano en el que se publicarán intimidades de su familia. “Decidió canalizar sus broncas de manera equivocada. Son cosas que derivan en conflictos con papá, y otras personas, pero son todas falsas“, aseguró.

A la vez, dijo que Franco Macri “era una persona compleja“, y sostuvo que por el libro su madre “está destrozada porque siente que algo faltó”.

Mauricio Macri adelantó que no tiene intenciones de ser candidato en 2021 y, en un mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio, resaltó que “no es necesario hacer parricidio”.

“Yo no me veo (siendo candidato el año que viene), porque siento que no es mi lugar y además yo no necesito fueros. Siento que tengo que cumplir (con la sociedad) haciendo lo que estoy haciendo. Que sepan que no es necesario hacer parricidio, yo no estoy queriendo ocupar ningún lugar“, sostuvo.

Fuente: Minuto 1