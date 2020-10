El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, contradijo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y aseguró que “no va a ser obligatoria” la utilización de la aplicación Cuidar Verano para ingresar a lugares de veraneo.

“La aplicación no va a ser obligatoria. No es que si no tenés la aplicación no podés entrar a determinado lugar. Eso no quedó claro”, sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones a TN, el integrante del Gabinete indicó que se trata de “una aplicación nacional que se va a usar en la provincia de Buenos Aires, como el Cuidar”, aunque aclaró: “Si no descargaste la aplicación en tu teléfono, de todas maneras vas a poder entrar” al distrito de destino.

Horas antes, en el anuncio de la modalidad en que se llevará a cabo la temporada de verano próxima, Kicillof había explicado: “Esta aplicación se va a tener que llenar, se va a pasar a los municipios para que constate la información y demos la autorización. Esa aplicación va a permitir circular e ingresar al lugar de veraneo”. Sin embargo, Lammens afirmó que “no es la idea que hay desde Nación”.

Y añadió: “Lo hablo con el ministro (de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial) Augusto Costa permanentemente. Por ahí, hubo algo que no se entendió. Pero no va a ser obligatoria, no va a ser un requisito sine qua non para entrar a los lugares de veraneo”.

El ministro de Turismo y Deportes remarcó que la aplicación “va a permitir tener un control de flujo y así preparar a cada destino ante un posible rebrote”, a la vez que subrayó que se instalarán hospitales modulares en las ciudades costeras de Mar del Plata, Villa Gesell y Monte Hermoso.

Fuente: La Prensa