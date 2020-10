Una publicación realizada por la Universidad de Oxford que lleva registros de casos de coronavirus a nivel mundial decidió eliminar a la Argentina de sus bases de datos. El motivo: según argumentan, las cifras de testeos exhibidas por el Gobierno nacional no son las reales.

Se trata de OurWorldInData, cuyo gerente de gestión de datos, Edouard Mathieu, explicó vía Twitter que los números oficiales “no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente la magnitud de los testeos”.

To ensure the quality and reliability of @OurWorldinData's COVID-19 testing data, we've decided to remove 🇦🇷 Argentina from our dataset for the time being. The official figures aggregated by the government are not of sufficient quality to correctly reflect the extent of testing.