Las autoridades de Tanzania intentan apagar los incendios que están devastando el monte Kilimanjaro desde el domingo mediante el masivo empleo de helicópteros y aviones, reportó el diario local The Citizen

Decenas de bomberos y más de 500 voluntarios están luchando contra las llamas sobre la montaña más alta de África, según el ministro de Turismo Hamisi Kigwangalla. Aunque el fuego se creía controlado, volvió en otra zona debido a los fuertes vientos y la presencia de vegetación seca.

“La situación es más grande y difícil de lo que pensábamos”, dijo Kigwangalla vía Twitter. Según las autoridades, la altura y el terreno son las dos grandes barreras para controlar el fuego, que ya consumió más de 2800 hectáreas.

Las llamas también destruyeron 12 refugios, dos baños y un equipo de energía solar, indicó The Citizen. El ministro reconoció la necesidad de invertir en mejores equipos de prevención del fuego. “Tenemos extintores aquí y allá, pero es pequeño. Tenemos que conseguir equipos más grandes y modernos”, dijo Kigwangala.

Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak by @PASCALSHELUTETE #TANAPANEWS pic.twitter.com/aVPEGJnKij