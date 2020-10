Fiel al estilo que viene mostrando desde que hizo pública su afinidad política al kirchnerismo, Dady Brieva reavivó el lunes la grieta con otra polémica frase en su programa de radio mientras se realizaba el banderazo del #120 en el Obelisco y varios lugares del país.

“Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de Julio… no te das una idea”, afirmó el humorista en el comienzo de su programa Volver Mejores que se emite por El Destape Radio. Y agregó: “Hay una Argentina que debería estar unida, pero que no lo está y no es por culpa nuestra”.

El exintegrante del trío Midachi también pidió “legalizar y darle una amnistía a este estado de ánimo que es de una guerra” y además amagó con una autocrítica: “Me parece que nosotros fallamos cuando estamos apuntando y enfrente vemos a un tipo que podría tener una madre y (pensás) que la vas a dejar sin hijo porque el domingo es el día de la madre, y ahí nos pone un tiro en la cabeza”.

Con un tono fastidioso por todas las imágenes televisivas que estaba observando por el banderazo en varios puntos de la Argentina, Brieva se preguntó al aire: “¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cuál va a ser el límite? Me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien… Me parece que estamos aguantando mucho la cantidad de cascotazos que diariamente (nos tiran) desde las 7 de la mañana”.

Pero no conforme con todo lo dicho hasta ese momento, el humorista redobló la apuesta y pronosticó que “esto cada vez va a ser peor”: “Se sigue mojando la oreja y no tiene fin. Va a llevar lamentablemente a (tener) otro comportamiento. A nosotros nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”.

Por último, el ex Midachi señaló que “a Cristina le colgaron una bandera que decía ‘chorra’ y se tiene que ir temprano de la casa en cada movilización para que no vayan a escracharla. ¿Cuándo se arme quilombo nos van a echar la culpa a nosotros?”

Repudio de la oposición

Las polémicas frases lanzadas por Dady Brieva provocaron el fuerte repudio de algunos referentes del arco opositor. Uno de ellos fue el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Waldo Wolff, que rememoró dos casos de terrorismo en los que un asesino múltiple a bordo de un camión arrasó con una multitud que se encontraba cerca de allí.

“Dady Brieva dijo ‘unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio’. Eso hizo un terrorista en Niza y asesinó 84 personas y otro en Nueva York matando a cinco compatriotas rosarinos. Supongo recibirá el repudio de todo el arco cívico. Un violento”, escribió el legislador de Juntos por el Cambio en su perfil de Twitter.

A su vez, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Fernando Iglesias también escribió en su cuenta de la mencionada red social: “Cómo estarán los muchachis que combaten los mensajes de odio, no?”

En la misma línea de Wolff e Iglesias se expresó Luis Petri, diputado nacional por Mendoza, que fue irónico en su respuesta al humorista: “Los que promueven el amor”, reflexionó. Mientras que su colega radical Gonzalo del Cerro señaló: “Las reacciones de alguien como Dady Brieva tienen su origen en las autoridades nacionales, en el desprecio que manifiestan hacia los ciudadanos que no coinciden con su accionar y pensamiento”.

Fuente: TN