En distintos puntos limítrofes de La Pampa, con Buenos Aires y Córdoba, se llevaron a cabo ayer domingo a la tarde manifestaciones, en reclamo de la libre circulación entre provincias ante las medidas de restricciones dispuestas por los gobiernos ante la pandemia de Covid-19.

Las más numerosas, entre 400 y 500 personas, fueron las concretadas en la ruta nacional 35, en Realicó y Jacinto Arauz. En la ruta nacional 5, cerca del puesto de Catriló solo hubo poco más de cien personas y unas 60 en inmediaciones de Anchorena. Las marchas fueron seguidas de cerca por personal policial.

Autoconvocados de Realicó y de Huinca Renancó (Córdoba) nuevamente ayer con banderas, cintas celestes y blancas y con las estrofas del Himno Nacional se manifestaron en la ruta nacional 35, en el límite entre ambas provincias. Bajo el lema «Libre circulación ya» el mismo grupo de personas del sábado expresaron sus opiniones y les reclamaron a las autoridades poder trabajar, atención sanitaria, entre otros temas que hacen al quehacer cotidiano de dos localidades fuertemente vinculadas.

Ayer se sumaron a la movilización médicos, concejales, profesionales de diversos rubros comerciales, productores, transportistas, empleados para manifestarse por la libertad. Sin la presencia de los altos jefes policiales de la zona de ambas localidades, alrededor de 10 uniformados controlaron el lugar.

En esta oportunidad en el Puesto Caminero II no se le solicitó la documentación identificaría a los manifestantes y de esa forma poder llegar hasta el límite y expresar sus derechos.

A pesar que por algunos minutos la ruta permanece cortada por camioneros respetan a los vecinos y esperan la apertura del camino. Cuando son liberados con el sonar de las bocinas y aplausos continúan su trabajo. Hasta el momento no se presentaron incidentes.

Jacinto Arauz.

En el puesto caminero de esta localidad del sur pampeano se manifestaron unas 400 personas cerca del puesto caminero. Entregaron un petitorio destinado a las autoridades provinciales, solicitando un protocolo para poder visitar a familiares de uno y otro lado del Meridiano V.

La presencia de una buena cantidad de efectivos policiales hizo que todo fuera organizado y fue precisamente el Jefe de la Unidad Regional III, Francisco Zapulla, quien recibió el petitorio de parte de Ana Higonet Schiel, joven oriunda de General Campos que se encuentra en Bahía Blanca. Esto fue así porque no hubo presencia de autoridades municipales (de hecho la intendenta Gabriela Labourié se manifestó en contra de esta manifestación).

Hubo muchos pampeanos y pocos bonaerenses, casi todos de Bahía Blanca, cosa llamó poderosamente la atención. Del lado pampeano se observó a muchas familias, algunos militantes radicales, el ex candidato a intendente Sebastián Rostán y al ex intendente de

Bernasconi, Jorge Riera. Hubo abrazos, risas, lágrimas, descargas emocionales que seguramente hicieron mucho bien. Y algunos imponderables, alguien sacándose una selfie sin el barbijo, cuando todos los tenían puesto y otro repudiando la fuerte presencia policial. Solo eso. La mayor parte de la actividad se llevó a cabo en el playón de vialidad y algunos en la banquina de la ruta nacional 35, siempre dentro de La Pampa. Los autos fueron estacionados en el citado playón y en el Meridiano V.

Al término del encuentro y previo a entonar las estrofas del Himno Nacional, una de las organizadoras del encuentro Ana Higonet Schiel se dirigió a los presentes comentando: «El petitorio tiene todo lo que estamos tratando de expresar acá, respeto por las familias, por

la unidad, porque somos todos argentinos, no importa donde estemos viviendo, y sobre todo porque nuestra salud mental y emocional hoy no está bien, por estar aislados. El virus no entiende que acá hay un límite interprovincial, solamente las personas estamos dividiendo

esto. Estamos pidiéndole a nuestros gobernantes un poco de coherencia».

En el este.

Otra manifestación se desarrolló en cercanías de Catriló. Unas 130 personas se autoconvocaron en la tarde del domingo en la ruta nacional 5 en el límite entre La Pampa y Buenos Aires. De ellas, 80 eran del territorio bonaerense -en especial de Pellegrini-, y casi 50 pampeanas, mayoría de catrilenses.

Acá también hubo abrazos entre familiares y conocidos. De ambos lados, hubo una importante presencia policial y también del territorio pampeano se dispuso de una ambulancia con personal de salud.

Por último, unos 60 autoconvocados de la localidad bonaerense de Villa Maza se manifestaron ayer en el límite con La Pampa, cerca de Anchorena. Lo mismo, aunque con mayor asistencia, se había dado el sábado.

Los concurrentes pidieron la apertura del puesto caminero pampeano ubicado en la ruta 14, que fue cerrado al tránsito por decreto provincial hace unos meses, como medida preventiva ante la pandemia de Covid-19.

