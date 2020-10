Carlos Stornelli, el fiscal federal a cargo de la causa de los cuadernos de los coimas, denunció este domingo un “ataque en manda contra los jueces independientes” por parte del poder político. El funcionario hizo las declaraciones al referirse al proyecto presentado por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley para promover un juicio político al titular la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. También cuestionó la remoción de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los magistrados que tienen a su cargo casos de corrupción vinculados con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Es evidente que la Justicia o ciertos sectores de la misma están sufriendo embates y hostilidades. Yo estoy a la cabeza de esas preferencias de algunas partes”, expresó Stornelli en diálogo con la radio La Once Diez. Sin embargo, afirmó que esta situación “no es nueva en la Argentina”. “Se trata de una tendencia a intentar que el sistema de controles y contrapesos no exista; a que la Justicia sea lo más dócil posible y no los investigue ni cuestione de ninguna manera, cosa que es su función”, explicó.

Luego, habló sobre los desplazamientos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, una iniciativa aprobada por el Senado con mayoría oficialista cuya legalidad deberá definir en los próximos días la Corte Suprema.

“Hay mucho en juego, más allá del propio curso de las causas. Esto es un tema institucional de suma gravedad;un avasallamiento contra el Poder Judicial y la movilidad de los magistrados. Yo entiendo que quizás tenga un doble propósito: de venganza y de evitar la actuación de jueces honestos e independientes”, sentenció el fiscal.

Y completó: “La excusa fue el origen de los traslados, algo de lo que este Gobierno en su anterior gestión fue abanderado. Entonces, el tema de fondo no es ese, sino sacar a los jueces o fiscales que no les gustan. Esto tiene además una función indirecta, que es intimidatoria contra todos”.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de que tales maniobras puedan hacer caer la causa “cuadernos”, manifestó: “No creo, porque es una causa sólida y con una gran cantidad de pruebas. Lo que sí hay son muchos embates y una gran preocupación de mucha gente que, en vez de dedicarse a estudiar la prueba y controvertir los hechos, ha intentado demonizar a jueces y fiscales”.

Por último, se refirió al proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo para investigar a Rosenkrantz. “Está enmarcado en el mismo error conceptual sobre la independencia de los jueces y el respeto hacia un sistema y el Poder Judicial. Me parece que son atentados directos contra este poder del Estado. Hay una especie de ataques en manada contra los jueces independientes o contra los jueces que fallan no a gusto del poder político”, sostuvo, y remató: “Se ha perdido el respeto por el Poder Judicial y se tiende, con falsas consignas, a neutralizarlo”.

