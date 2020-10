Tras la difusión de los datos del Indec, que marcó un incremento de la pobreza al 40,9%, Sergio Berni señaló que “en situaciones de crisis, el delito incorpora mano de obra”.

En A dos voces, por TN, el ministro de Seguridad bonaerense además aseguró que la Argentina atraviesa “una crisis de autoridad y de orden”, cuestionó la nueva postergación del desalojo en Guernica y afirmó que “hay jueces a los que no les gusta trabajar”.

“Yo no estigmatizo, le digo la realidad. Después que se enoje el que quiera, pero nosotros recorremos todos los días las villas y sabemos cuáles son las consecuencias de la pobreza y la desigualdad”, sostuvo el funcionario.

Berni indicó que “ahora hay menos delincuentes que antes, pero que generan una mayor actividad”. Y especificó: “Hoy un delincuente genera varios delitos por día”.

El ministro aludió a la “delincuencia amateur”, a la que identificó como “mucho más peligrosa que la delincuencia organizada”, y apuntó que “la sufren los lugares más vulnerables, sobre todo en horarios en que la clase trabajadora va o vuelve de trabajar”.

Berni expresó que “hay una sensación de impunidad tan grande, que el delincuente no toma ningún tipo de precaución: haga lo que haga, sabe que al otro día está en libertad”. En esa dirección, le apuntó a la Justicia: “Es la que ordena la detención y la que ordena la liberación (de los delincuentes)”. Y sentenció: “No comparto la doctrina Zaffaroni”.

“Hay jueces a los que no les gusta trabajar, o que no quieren detener un viernes porque, si lo hacen, piensan que se van a pasar el fin de semana escribiendo”, amplió.

Guernica y el debate por las Taser

En otro orden, Berni afirmó que “hay falta de autoridad” en la toma de terrenos en el predio situado en Presidente Perón. Y cuestionó la postergación del desalojo decidido por la Justicia federal a pedido del propio gobierno bonaerense.

“A mí me conduce la Justicia. La Justicia me dijo: ‘Señor ministro, el 1 de octubre tiene que desalojar’. ¿Sabe el movimiento que fue juntar los recursos materiales y la gente? ¿Sabe lo que tuvimos que hacer para que después, de la noche a la mañana, me digan ‘no, mañana no hay que desalojar´?”.

Berni, por último, insistió en su postura a favor de la utilización de las pistolas Taser, un debate reabierto a partir del asesinato del agente de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, en Palermo.

“Es un elemento indispensable que asegura la supervivencia al policía y a terceros”, consideró. “¿Qué sentí cuando (Santiago, jefe de Gabinete de ministros de la Nación) Cafiero y (Sabina, ministra de Seguridad de la Nación) se opusieron? Nada, porque sé cómo piensan. A la ministra Frederic le pedí las Taser que tiene el Gobierno nacional”, concluyó.

Fuente: TN