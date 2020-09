Una doble sanción de los comisarios deportivos privaron al británico Lewis Hamilton (Mercedes) de alcanzar el récord de victorias en la Fórmula 1 que ostenta el alemán Michael Schumacher, al finalizar tercero en el Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, donde ganó su compañero de equipo el finlandés Valtteri Bottas.

A Hamilton le aplicaron diez segundos de penalización por hacer el ensayo de largada fuera de la zona designada y con auto de seguridad, un error que repitió dos veces, y que lo obligó a pasar del primer al undécimo lugar antes de la mitad de la carrera, válida por la décima fecha de la temporada, con público en las tribunas.

El británico, que había ganado siete de las nueve carreras hasta el momento, remontó en la clasificación hasta llegar al último lugar del podio, pero no pudo superar a Bottas -que logró su segunda victoria de la temporada- y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

CLASSIFICATION: RUSSIAN GRAND PRIX 🏆



Confirmation of the win for @ValtteriBottas – the ninth of his career and his first since Round 1 in Austria in July#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/qDRJPGg4YU