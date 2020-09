“Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri”, dijo Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, a los pocos minutos de conocer que el legislador del Frente de Todos por la provincia de Salta había aparecido en el medio de la sesión realizando un acto erótico con una mujer.

En el video se puede ver como el diputado kirchnerista le toca y besa los senos de la mujer. El diputado apareció en la transmisión realizando un acto erótico con una mujer que estaba sentada arriba de su falda.

Massa dispuso la conformación de una comisión que tenga cinco integrantes, elegidos por los diferentes bloques de la Cámara, para que “determine la sanción” que se le aplicará al legislador. “Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, indicó, visiblemente molesto.

En el momento en que Massa lo anunció, había muchos diputados que no sabían lo que había pasado. Uno de ellos fue Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio. El radical le pidió al presidente de la Cámara que le explique “sin detalles” que fue lo que había sucedido. “

“Se dio una situación que es de público conocimiento y que está circulando por las redes, de un diputado manteniendo una conducta inapropiada en el momento en que estábamos sesionando”, le respondió el líder del Frente Renovador.

Poco después de que estalle el escándalo, el diputado salteño dio su versión de los hechos en una entrevista con Radio con Vos. “Estamos muy mal con mi pareja. Estaba convencido de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado”, explicó.

El diputado nacional del Frente de Todos Juan Ameri.

“En el todo el interior del país es muy mala. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le dio un beso en las tetas. Eso es todo”, sostuvo.

“Estoy muy dolido y avergonzado. Voy a acatar la decisión de mis compañeros y de la comisión. Estoy de acuerdo en que me hayan suspendido. No se si esto amerita una expulsión, sería algo más grave”, expresó.

El legislador salteño se mostró muy arrepentido por la situación que había protagonizado. Con la voz entrecortada, aseguró. “Pido disculpas a mis compañeros y a la sociedad. La conexión se cayó, me volvió y no me di cuenta”. Por último, señaló que “es una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas y volvió a pedir disculpas”.

Fuente: Infobae