Después de una semana sin ventas de dólares a minoristas en los bancos, la Anses y el Banco Central llegaron a un principio de solución para reactivar el mercado. Las trabas, que afectan también a las transferencias en dólares, se explican por el endurecimiento de las normativas cambiarias que ahora fuerzan a los bancos a certificar los consumos en dólares de cada comprador, su situación crediticia, sus ingresos estables y si cobra un plan social. Ante las demoras y el repunte de los dólares alternativos, el organismo previsional y la autoridad monetaria llegaron a un acuerdo para que los bancos tengan acceso a la información necesaria y volver a funcionar. En el sector aspiran a reactivar las transferencias en dólares cuanto antes y que las ventas de divisas vuelvan esta misma semana.

Pero más allá de que se haya alcanzado un principio de solución, queda mucho trabajo por hacer en los bancos para volver a la nueva normalidad de ventas de dólar con recargo del 30% del Impuesto PAIS y una percepción del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes personales.

Cómo va a ser el chequeo con Anses

Anoche, Anses y el Banco Central informaron a través de un comunicado conjunto que dará acceso a sus bases de datos a la autoridad monetaria y las entidades financieras podrán consultarla en forma indirecta. La entidad conducida por Fernanda Raverta se negó a dar un acceso directo a los datos de los beneficiarios. Pero le dará acceso al Banco Central, que a su vez centralizará las consultas de los bancos.

Qué datos se van a revisar

La consulta de la base de datos de Anses, a través de la entidad que conduce Miguel Pesce, les permitirá a los bancos corroborar ciertos puntos establecidos en las nuevas normas cambiarias. En particular, condiciones fijadas en la Comunicación A 7105 que establece que quienes reciben planes sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia o quienes no tienen ingresos registrados estables no podrán comprar.

Según relataron fuentes del sistema bancario a Infobae, el mecanismo será el siguiente. Anses hace un cruce de datos con el Banco Central para determinar los CUIT que no pueden acceder al mercado de cambios. Los bancos ante cada venta de dólares hacen una consulta a la base de datos de Central elaborada con información de Anses. Si la averiguación es positiva, validan y acreditan los fondos. Si en esa consulta detectan que el CUIT está bloqueado para acceso al mercado, rechazan la operación.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central, endureció las trabas cambiarias el 15 de septiembre pasado. Más de una semana después, los bancos todavía no pudieron adaptarse y volver a vender divisas

Qué otras fuentes de datos se consultarán

El acceso a los datos de la Anses soluciona sólo uno de los problemas de implementación para los bancos. En estos momentos, los encargados de sistemas de las entidades financieras trabajan también en la consulta de otras bases de datos. Una, que no presentaría mayores problemas, tiene que ver con la AFIP, que tiene que informar quién recibió créditos a tasa cero y por lo tanto no podrá comprar divisas para ahorro.

También la Comisión Nacional de Valores, a través de la cual se registrarán las compras y ventas de bonos con fines cambiarios, que inhabilitan por 90 días para comprar dólar ahorro. Esta norma ya estaba vigente antes de los cambios, con lo cual no representaría problemas.

El propio sistema financiero deberá proveer otra fuente de datos, ya que el impedimento para comprar divisas se aplica también a quienes refinanciaron los vencimientos de tarjetas de crédito en septiembre y en abril (hasta que cancelen la refinanciación), a quienes tienen cuotas congeladas (por ejemplo créditos hipotecarios UVA) y, aunque parcialmente, a quienes hicieron consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito. Los consumos en dólares deberán restarse del cupo mensual y para ello es necesario llevar un registro común de todo el sistema.

Para establecer quiénes tienen refinanciaciones vigentes el BCRA creó un régimen informativo que deberá ser presentado el 27 de septiembre por todos los bancos. Para el registro de los consumos en moneda extranjera, mientras tanto, el BCRA indicó a los bancos registrar esos consumos antes del 28 de este mes.

Cómo se van a reactivar las transferencias en dólares

Como resultado de la Comunicación A 7105, además de detenerse las ventas de dólares hasta tanto los bancos pudieran corroborar toda la información que les exige el Banco Central, los bancos debieron interrumpir todas las transferencias en dólares entre cuentas de distintos titulares. Esto es porque las nuevas trabas cambiarias establecen que el mismo chequeo con Anses que debe hacerse antes de una operación cambiaria se aplica también a cualquier acreditación de dólares en esas cuentas, salvo que llegue desde el exterior.

La traba resultó contraproducente y, entre otros problemas, limitó movimientos entre cuentas bancarias y sociedades de Bolsa. Esto es particularmente inconveniente ya que las nuevas medidas cambiarias facilitaron la venta de dólares en la Bolsa –no así la compra– con la idea de generar más oferta y ayudar a bajar al dólar MEP, uno de los tipos de cambio paralelos en blanco.

Hasta tanto adapten sus sistemas a las nuevas normativas, los bancos limitan también las transferencias electrónicas en dólares. Sólo permiten entre cuentas del mismo titular. Quieren reactivarlas de inmediato

Según pudo averiguar Infobae, el Banco Central sacará una comunicación “C” aclaratoria que suaviza ese requisito de manera tal que las cuentas vuelvan a recibir acreditaciones y las transferencias electrónicas en dólares vuelvan a funcionar. Esto sería tan pronto como mañana jueves, cuando sesiona el directorio de la autoridad monetaria.

Cuándo se va a poder comprar

Entre los funcionarios más optimistas, el objetivo es que este mismo viernes se puedan concretar las primeras compras con el nuevo sistema. En los bancos privados no son necesariamente tan optimistas, porque todavía no cuentan con el acceso a las bases de datos necesarias para dar curso a las operaciones según las nuevas normas cambiarias. Pero entienden que si el Banco Central agiliza el acceso, la implementación puede ser rápida.

“Si está disponible la base de datos, pasa de ser la necesidad de un desarrollo a una simple implementación. Eso son 24 a 48 horas”, dijo un encargado de sistemas de un banco de capital privado.

En un banco que está entre los principales vendedores de divisas a minoristas del país dijeron que se analiza una vuelta al funcionamiento pleno sin incorporar todos los controles impuestos por el Banco Central. El método sería vender sólo a clientes propios, cuyos datos ya conocen, aunque dejarían cabos sueltos. Por ejemplo, no tendrían la posibilidad de chequear consumos en moneda extranjera hechos con plásticos emitidos por otros bancos.

Lo importante, explican, es que el sistema esté en funcionamiento el 1° de octubre, cuando se renueva el cupo mensual. Cerca del final de septiembre la compra de dólares será poca, pero con todo cuanto antes se vuelva a vender mejor será para la confianza de los ahorristas, entienden.

Cuáles son las nuevas restricciones

Además de encarecer el costo por dólar para llevarlo a $131 luego del recargo del 30% del Impuesto PAIS más el 35% de percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, el nuevo dólar para ahorro estará restringido para toda una serie de ahorristas. No podrán comprar quienes reciben planes sociales. Tampoco quienes hayan aceptado los dos planes de refinanciación de saldos de tarjetas de crédito en abril y septiembre, salvo que hayan cancelado el préstamo. No podrán acceder monotributistas y autónomos que tomaron créditos a tasa cero. Tampoco quienes tengan cuotas de créditos congeladas a través del beneficio otorgado a deudores de créditos hipotecarios UVA y otras financiaciones. Y, por último, quienes hayan hecho consumos en dólares por encima del cupo mensual de los meses subsiguientes no podrán comprar. Tampoco quienes no tengan registrados ingresos propios en Anses, entre otros límites.

Fuente: Infobae