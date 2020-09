El Gobierno oficializó la nueva etapa del programa Ahora 12, que no incluirá la compra de celulares aunque incorpora nuevos rubros y tres meses de gracia para abonar operaciones realizadas en 12 y 18 cuotas.

La medida se formalizó por medio de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Según lo dispuesto, la nueva versión del programa estará vigente entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre.

Entre los nuevos rubros, se incluyen servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar; servicios educativos; servicios de cuidado personal (entre ellos peluquerías y centros de estética); servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales; talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas; servicios de instalación de alarma y balnearios.

Pero a raíz de la “reasignación de recursos del Ahora 12 para esas áreas de servicios”, explicó el decreto, se suspendió la venta de celulares a través de este programa. La Secretaría de Comercio dijo que buscará mantener encuentros con empresas productoras, las cadenas de comercialización y las compañías proveedoras del servicio de telefonía móvil, para acordar “mecanismos de financiación alternativos”.

De acuerdo con el texto oficial, continúan dentro de Ahora 12 los rubros de línea blanca; indumentaria; calzado y marroquinería; materiales y herramientas de la construcción; muebles; bicicletas; motos; turismo; colchones; libros; artículos de librería; anteojos y lentes de contacto; juguetes y juegos de mesa; neumáticos, accesorios y kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos.

También continuarán dentro del catálogo oficial instrumentos musicales; computadoras, notebooks y tabletas; artefactos de iluminación; televisores; perfumería; pequeños electrodomésticos; servicios de preparación para el deporte; equipamiento médico; alimentos; máquinas y herramientas y medicamentos.

Los productos de origen nacional y servicios podrán ser adquiridos en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas mensuales; en estos dos últimos casos, los consumidores gozarán automáticamente de un periodo de gracia de tres meses sin costos adicionales. Por su parte, los comerciantes seguirán con las mismas condiciones financieras que rigen actualmente.

Asimismo, habrá un régimen sancionatorio: las infracciones se aplicarán cuando la adhesión de los proveedores y comercios no se realice en conformidad con el reglamento del programa, o bien cuando se le otorgue un uso indebido a la señalética de Ahora 12.

Además, se dispondrán cuando se ofrezcan bienes que no sean de producción nacional o servicios que no sean prestados en el territorio nacional (excepto las lámparas y tubos de iluminación con tecnología LED) y también cuando se ofrezcan bienes o servicios que no estén incluidos en el programa.

