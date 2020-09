«La provincia de La Pampa no es ajena a lo que pasa en el país, hemos crecido en casos en los últimos días», destacó el gobernador. Es por ello que Bernardo Larroudé e Intendente Alvear están en Fase 1, los casos también aumentaron en Santa Rosa.

«La Pampa se mantenido contenida respecto a la situación nacional. Esto no fue casualidad, fue por las medidas que hemos tomado. No es fácil pero necesario. Este es el camino. Por eso hemos puesto en marcha una convivencia inteligente con el virus, analizando cada caso, cada detalle para tomar la mejor decisión. Cada una de las decisiones tiene mucho estudio y mucho fundamento, y por eso lo estamos haciendo», destacó Ziliotto.

«Nosotros podemos mostrar que los 289 casos corresponden a 3697 mil hisopados, con un índice de positividad de 12,8%», informó a través de un gráfico.

«Solo le pedimos a la sociedad que mantenga el distanciamiento, que use el tapabocas, que no se aglomere, que no comparta el mate ni utensilios de uso personal. No es muy difícil», sentenció.

«Santa Rosa y General Pico no van a pasar a Fase 1. Santa Rosa tiene 13 casos activos, de los cuales 2 se sumaron hoy. General Pico tiene 6 casos. En ambas ciudades están aislados. Pero hay que mantenerlo. Es tarea de todos, es una situación colectiva», destacó.

«A partir del próximo lunes vamos a abrir las escuelas para que nuestros chicos y adolescentes empiecen a volver al aula. Hay excepciones como 25 de Mayo y La Adela por su cercanía a la provincia de Río Negro y tampoco volverán las localidades de Intendente Alvear y Bernardo Larroudé por encontrarse en Fase 1», informó el gobernador.

Lo harán en forma gradual y progresiva, en horarios reducidos, en días alternados y con protocolos estrictos. «Las aulas son el lugar más seguro, porque allí se cumplirán todos los protocolos».

Asimismo se informó que tienen que volver al aula 12754 alumnos, en 497 escuelas y con 3850 docentes. Da un promedio de 33 alumnos y docentes por escuela. La jornada máxima podrá ser de 3 horas y el máximo de personas por aula será diez (entre alumnos y docente). Los horarios serán escalonados para evitar aglomeraciones.

«Vamos a cuidar a la comunidad educativa más que nunca». Los motivos de la no concurrencia a la Escuela son: grupos de riesgo, síntomas compatibles con la enfermedad, caso positivo, contacto estrecho, contacto de contacto estrecho.

Se activa el programa «Vértice», con educadores comunitarios que actuarán en el territorio, a domicilio. Asimismo, en las Escuelas habrá un servicio de trazabilidad obligatorio para: cuidar a la comunidad educativa y dará una doble búsqueda para el aislamiento.

Fuente: La Arena