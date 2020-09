El excandidato a presidente José Luis Espert cuestionó severamente el manejo que el Gobierno hizo de la pandemia y le exigió a Alberto Fernández que pida la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García. Y aseguró que las diferencias entre el oficialismo y Juntos por el Cambio solo representan «una falsa grieta que termina en empobrecimiento y miseria”.

El economista apuntó al ministro de Salud como responsable por el “fracaso” del plan para contener el avance del Covid-19 en el país. “El tema sanitario es un desastre. Señor presidente, pídale la renuncia a Ginés. La estrategia fracasó, el país está fundido y los contagios siguen creciendo al igual que las muertes”, señaló.

En una entrevista concedida al programa Crónica 2020, el excandidato presidencial criticó el manejo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en el Congreso por las sesiones virtuales. “Anoche vimos un espectáculo siniestro. El kirchnerismo le votó casi todo a Cambiemos cuando gobernó Macri, y terminó en crisis. Ahora Juntos x el Cambio está en lo mismo. Va a terminar igual Alberto Fernández. Son lo mismo, una falsa grieta que termina en empobrecimiento y miseria”, criticó Espert.

“El año pasado Cambiemos asustaba a la gente con que íbamos rumbo a Venezuela. Ahora, el kirchnerismo asusta con el virus. Basta de meterle miedo a la gente, que encima se está fundiendo», acusó el economista liberal. «Se cagan en eso y a nadie le importa ¿Qué quieren de la sociedad? Son parte del problema”, atacó el excandidato a presidente, que en las elecciones de octubre apenas obtuvo el 1.47% y quedó en sexto lugar de las fórmulas participantes.

“Estamos desde siempre debatiendo los mismos temas. Dólar, inflación, ajuste. Por alguna razón no logramos salir de ahí, y no es casualidad que sea porque siempre están los mismos. Alberto Fernández estuvo con Cavallo, con Menem, con Cristina, contra Cristina. Y todos los planes económicos terminaron siempre en crisis. No es menor esto de que quieran vender una grieta. En el fondo están todos de acuerdo”, enumeró Espert.

Fuente: El Intransigente