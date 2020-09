Hoy por la mañana la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deporte, Ana María Nadal, visitó el Hospital Carrillo. Al salir fue abordada por varios periodistas que le preguntaron sobre la posibilidad de retroceder de fase ante el gran número de contagios de los últimos días. “La verdad que lo que estamos analizando es día a día y ahora es hora a hora. Si la cantidad de casos sigue aumentando y no logramos disminuir la cantidad de contagios, hay que analizar seriamente volver a una situación de aislamiento“, aseguró la ministra.

El sistema de salud de Mendoza está pasando su peor momento, hace una semana se confirmaba que el 90 por ciento de las camas de terapia intensiva se encontraban ocupadas y los recursos humanos no dan a basto. “Los casos que estamos dando a conocer son muy altos y están exigiendo demasiado el sistema de salud“, dijo Nadal.

Ana María Nadal, ministra de Salud de Mendoza.

Además, aseguró: “Saturar el sistema de salud significa que esté tan exigido que no pueda dar respuesta. Que no se pueda atender ni internar con la calidad y seguridad que los pacientes necesitan. Es no tener capacidad de respuesta del recurso humano y de infraestructura. Queremos evitar eso y hoy el sistema está exigido pero con capacidad de respuesta”

“Estamos evaluando y todo va a depender de cómo van los contagios. Me parece importante que destaquemos que en tanto aumenten los casos la situación se vuelve más difícil de sostener y por eso tenemos que evitar el contagio“, explicó la encargada de la cartera de Salud.

Si la curva de contagios de COVID-19 sigue en aumento en los próximos días Mendoza podría volver a el aislamiento inicial que se vivió durante los primeros meses del brote epidemiológico. “Si no disminuimos la circulación de las personas, si no nos cuidamos, si no evitamos las relaciones sociales, los casos van a aumentar. La enfermedad tiene esas características y tenemos que entenderla. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a los seres que queremos. Esa toma de conciencia es imprescindible para poder disminuir la curva de contagios”, continuó la ministra haciendo hincapié en la responsabilidad individual de cada mendocino.

Fuente: Vía País