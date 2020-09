La pandemia del coronavirus Covid-19 puede resultar estresante para las personas. El temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad y lo que podría suceder pueden resultar abrumadores y generar ansiedad, depresión, trastornos de pánico y fobias en adultos como emociones fuertes en niños.­

El encierro y el distanciamiento social, pueden hacer que las personas se sientan aisladas y en soledad y es posible que aumente el estrés y la ansiedad.­

El estrés durante el brote de una enfermedad infecciosa puede en ciertos casos incluir reacciones como:­

Temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos, su situación financiera o laboral, o la pérdida de servicios de apoyo de los que depende.­

Cambios en los patrones de sueño o alimentación.­

Dificultades para dormir o concentrarse.­

Agravamiento de problemas de salud crónicos.­

Agravamiento de problemas de salud mental.­

Mayor consumo de tabaco y/o alcohol y otras sustancias.­

INCREMENTO DE ANSIEDAD­

Después de la actual situación es previsible que nos enfrentemos a un incremento de ansiedad y depresión en los próximos meses y, por supuesto, a fobias, especialmente agorafobia -miedo a los espacios abiertos-, algo que ya se consulta con frecuencia y se debe abordar rápidamente, releva Mario Clemente, director ejecutivo de Emerger. Estas fobias suelen estar acompañadas de ansiedad o pánico.­

Es necesario distinguir entre la ansiedad normal, producida por una situación estresante como la que estamos viviendo, que cumple una función adaptativa y puede llegar a mejorar el rendimiento, de los cuadros de ansiedad generalizada y de los trastornos de pánico. Así ha matizado que el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por ser diario y duradero que produce una preocupación constante y una sensación de no sentirse nunca a gusto. Y en los trastornos por ataques de pánico, por su parte, prevalecen pensamientos constantes de amenaza, de muerte inminente, de contagio, que conllevan desvanecimiento, palpitaciones, mareos, vértigos, un cuadro intenso, pero no duradero.­

Es importante también considerar la salud mental infanto-juvenil, ya que los niños y adolescentes son un grupo especialmente vulnerable a desarrollar miedos y fobias. Por eso, los padres y familias deben animarles a salir cuando está­ permitido y transmitir la vuelta a la normalidad de manera sencilla y positiva. ­

PERDIDA E INCERTIDUMBRE­

La pandemia y la declaración de emergencia nos han expuesto a situaciones como la pérdida y la incertidumbre. Nuestra vida cotidiana, nuestra economía y el trabajo se han visto modificados y hasta hemos pensado en perder la salud, la vida o a nuestros seres queridos. Ante esta situación, algunas personas disponen de las herramientas psicológicas necesarias: la cautela y la precaución, dos “mecanismos adaptativos” que deben comenzar a emerger y permiten salir adelante.­

La minimización -considerar que la situación “no es para tanto”-, la negación (un mecanismo defensivo que utilizamos para rechazar aspectos dolorosos de la realidad) o la hipocondría -la preocupación obsesiva por la propia salud- son algunas de las disfunciones que se enumeran.­

La pandemia está llevando también a patologías que precisarán de tratamiento farmacológico y psicoterapia, como ansiedad, depresión, fobias, trastornos obsesivos, trastornos adaptativos, síndrome de estrés postraumático, y el denominado “duelo complicado”, que no permiten a los familiares de los fallecidos despedirse de ellos en tiempo real. Inclusive ahora varias personas han manifestado que no saldrán de sus casas hasta que haya vacuna porque necesitan tener la seguridad de que no van a contagiarse.­­

CAMBIO SOCIAL­

El deseo es que la experiencia de pandemia traiga consigo un cambio social, un cambio de las prioridades vitales que no se quede en una mera intención, sino que se prolongue en el tiempo y que el ser humano pueda contribuir a una sociedad más humana y solidaria.­

Ante esta situación mencionamos algunas recomendaciones para poner en práctica:­

Las llamadas telefónicas o las videoconferencias pueden ayudarle a usted y ayudar a sus seres queridos a sentirse socialmente conectados, menos solos o menos aislados.­

Sepa qué hacer si se siente enfermo y le preocupa el Covid-19. Contacte a un profesional de la salud antes de automedicarse .­

Sepa dónde y cómo acceder a un tratamiento y a otros recursos y servicios de apoyo, como sesiones de terapia si es necesario.­

Cuide su salud emocional. El hecho de cuidar su salud emocional lo ayudará a pensar con claridad y reaccionar ante la necesidad urgente de protegerse y proteger a su familia.­

Tómese descansos y deje de mirar, leer o escuchar las noticias. Esto incluye redes sociales. Escuchar hablar de la pandemia reiteradamente puede afectarlo.­

Cuide su cuerpo: Haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento.­

Trate de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas. Haga ejercicio regular. Duerma bien. Evite el consumo excesivo de alcohol.­

* Hágase un tiempo para relajarse. Trate de hacer otras actividades que disfrute.­

* Comuníquese con otras personas. Hable con las personas en quienes confía sobre sus preocupaciones y cómo se está sintiendo.­

Fuente: La Prensa