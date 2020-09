El senador de Juntos por Río Negro y exgobernador de la provincia Alberto Weretilneck defendió a las personas que se manifestaron este sábado contra la toma de tierras y repudió la denuncia presentada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, contra los organizadores de la marcha.

A través de una carta abierta, que el legislador publicó en su cuenta de Twitter, destacó: “La denuncia de Sabina Frederic contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que ayer se manifestaron pacíficamente, es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”.

La denuncia de @SabinaFrederic contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que ayer se manifestaron pacíficamente, es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas. pic.twitter.com/9Ltum5fCj5 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 30, 2020

Este sábado, los residentes de la zona organizaron un banderazo “en defensa de los vecinos de Villa Mascardi”, tras una nueva ola de “ataques y destrozos”. El mismo había sido convocado por las redes sociales y derivó en un corte total de la Ruta Nacional 40, a la altura del Lago Gutiérrez.

Hubo cerca de 200 personas que llegaron en sus autos, con banderas y carteles que expresaban el rechazo a la ocupación que mantienen los integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu desde 2017. La Policía de Río Negro montó un operativo en el que bloqueó el paso y se vivieron momentos de tensión. Al otro lado, había unos 20 encapuchados que se mantuvieron expectantes con palos y gomeras.

El exgobernador de Río Negro criticó la denuncia que se hizo contra las personas que marcharon en favor de los vecinos de Villa Mascardi.Por: tn.com.ar | tn pic

Además de disponer un operativo de seguridad para evitar que se crucen ambos sectores, el Ministerio de Seguridad nacional informó quedenunció por “instigación a cometer delitos” a los organizadores de una marcha.

La denuncia, formulada ante la fiscal federal de Bariloche Silvia Little, pide que se investigue si los convocantes a un denominado “Banderazo Patriótico” en Villa Mascardi cometieron también los delitos de “apología del crimen” y “asociación ilícita”. Según explicaron, lo hicieron por entender que había sectores que hacían el llamado a movilizarse “armados”.

Frente a esta situación, Weretilnek expresó: “Señora Ministra, no es responsabilizando a la Provincia de Río Negro y tratando el conflicto como un tema de delitos menores. Su Gobierno tiene un problema mayor, en nuestro país se debe cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas”.

“Entendemos que el diálogo y la resolución pacífica es el único camino para encontrar una salida, pero para ello hace falta una mayor presencia del Estado Nacional y un compromiso estable y permanente: exigimos una urgente solución a este conflicto”, aseguró.

En relación al Lof Lafken Winkul Mapu, el senador remarcó que se trata de un grupo “violento y extremo” cuya postura ideológica no reconoce a la Argentina como Nación ni sus símbolos patrios, tampoco a las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, ni la propiedad estatal y privada.

“Ni siquiera están inscriptos en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Este conflicto tiene su inspiración y modelo en el conflicto que se da en la Araucanía Chilena, de enorme gravedad en todos los aspectos, con pérdidas de vidas, violencia y alto costo económico”, comparó Weretilnek.

Además, denunció: “Aquí roban, destrozan, queman, amenazan y lesionan a la gente de Villa Mascardi y a quienes transitan por la Ruta Nacional 40. Poseen armas de fuego largas y cortas, y las han usado en varios de los actos delictivos cometidos, además de armas blancas, boleadoras, gomeras y palos”.

Por este motivo, les advirtió a las autoridades nacionales: “Pensar que este conflicto es simplemente de carácter local o por la tenencia de algunas hectáreas de tierra pública, es de funcionarios inocentes. Hay datos creíbles de que hay activistas infiltrados en la toma que provienen de agrupaciones de Provincia de Buenos Aires”.

Manifestaciones en Villa Mascardi

Este fin de semana se produjeron manifestaciones en rutas de las localidades de Bariloche y El Bolsón, ante la creciente ola de ataques vinculados a la toma de tierras. La convocatoria se hizo a través de las redes sociales, bajo la premisa “solidaridad con los vecinos de Villa Mascardi y funcionarios de Parques Nacionales, de la Justicia Federal, del Ministerio Público Fiscal Federal, de la Comisión de Fomento y de la Policía de Río Negro que recibieron ataques y amenazas de un grupo vinculado al RAM, en situación de la posesión clandestina de la zona turística de Villa Mascardi, perteneciente al Parque Nacional Nahuel Huapi”.

En el comunicado que circuló por internet, también hacían referencia a “la ausencia e inacción de las fuerzas de seguridad dependientes del gobierno nacional, de la determinación de la Justicia Nacional y de la Justicia Provincial de Río Negro, en defensa y protección de los ciudadanos de bien y del patrimonio nacional” que encierra el mencionado Parque Nacional.

En este marco, se exige “la intervención de las fuerzas federales de seguridad para el desalojo de los intrusos y la posterior custodia efectiva del territorio de dominio público y privado”, así como “que el gobierno nacional asegure la libre circulación de la ruta nacional 40, retomando el poder de custodia sobre la misma”. Finalmente, pide que se juzgue a este grupo por los actos que cometieron.

La gobernadora de Río Negro Arabela Carreras se apersonó en una de las concentraciones, en la ruta nacional 40 en Bariloche, para intentar disuadir a los manifestantes y les aconsejó evitar ese tipo de reuniones, debido al riesgo que representan frente a la pandemia de coronavirus.

“Estos grupos se han comportado de manera violenta y eso no es tolerable. Ya hemos hecho los acuerdos y estuvimos conversando. Yo no avalo las actitudes de este grupo encapuchado que viene actuando y vengo desarrollando todas las acciones que en democracia me corresponde hacer”, señaló la mandataria en referencia a Lof Lafken Winkul Mapu, tras ser consultada por la prensa local.

