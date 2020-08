La sesión en el Senado donde se debate la reforma judicial penal este jueves empezó con un tenso ida y vuelta entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich. La titular de la Cámara alta cruzó con ironía al legislador de Juntos por el Cambio, quien la semana pasada estuvo en el centro de la polémica tras usar un fondo con una foto de él mismo en zoom, presuntamente para simular su presencia en el debate virtual de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Todo empezó cuando la vicepresidenta les pidió a los senadores que encendieran sus cámaras para votar el permiso de entrada y salida de tropas para ejercicios militares combinados. “¿Pueden abrir sus pantallas que estamos a punto de lanzar la votación?”, pidió y empezó a nombrar uno por uno a quienes las tenían apagadas.

Entre ellos se encontraba el exministro de Educación. “Bullrich… ¿Dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez…”, dijo Kirchner y continuó llamándolo. “Ya lo vi. ¿Qué tal Senador, cómo le va?”, le preguntó.

“Bien Presidenta, ¿cómo está?”, dijo Bullrich tras encender el micrófono, a lo que ella le contestó: “Muy bien, mejor que nunca le diría”. “Me alegro”, expresó él. “Yo también”, respondió rápidamente la titular de la Cámara alta. Entonces, Bullrich lanzó: “A los argentinos no tanto”. La vicepresidenta se rió, pero no contestó.

El “doble” de Bullrich

El insólito episodio que tuvo como protagonista al senador de Juntos por el Cambio se dio el miércoles pasado, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió de forma virtual para firmar el dictamen de la reforma judicial penal.

La titular del cuerpo María de los Angeles Sacnun le dio la palabra al legislador que, cuando empezó a hablar, sorprendió a todos por la presencia de “un doble” en la pantalla. En el recuadro aparecía él y, en segundo plano, una foto que era la misma que se veía mientras era el turno de hablar de sus compañeros de comisión.

Tras la viralización del episodio, Bullrich dijo en diálogo con TN: “Antes del Zoom estaba con uno de mis hijos jorobando con las funciones que tiene y le mostraba cómo quedaba la foto. No es que me había levantado, casi no hay pausa entre la palabra de la presidenta y mi intervención”.

“Había quedado enganchado con la foto que tenía el zoom anterior. Lamento que esta distracción genere que no hablemos de lo relevante que es la reforma judicial”, manifestó.

Además, a través de su cuenta de Twitter, se disculpó: “Lamento haber distraído la atención de lo que importa. El oficialismo avanzó con la reforma judicial dándole dictamen (al que no pudimos acceder) a un proyecto que busca dar impunidad a algunos y que no resuelve los verdaderos problemas de la gente”.

Lamento haber distraído la atención de lo que importa;

Hoy el oficialismo avanzó con la reforma judicial dándole dictamen (al que no pudimos acceder) a un proyecto que busca dar impunidad a algunos y que no resuelve los verdaderos problemas de la gente. https://t.co/k5cHtpGZaT — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) August 20, 2020

Fuente: TN