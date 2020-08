Un grupo de 15 peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó este martes en la exESMA el cuerpo encontrado hace diez días en la zona de Villarino, en el contexto de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro. Según indicaron los abogados de la familia del joven desaparecido, la autopsia concluyó, pero los resultados de la identificación genética se conocerán los primeros días de septiembre, mientras que el informe final de los especialistas demorará entre 15 y 30 días cómo máximo.

Al finalizar la autopsia este martes a la tarde, el abogado Luciano Peretto informó: “Se han cumplido todas las etapas dentro de la jornada que estaban previstas. Tienen que ver con estudios de huesos, de microorganismos, de posibles animales que hayan atacado el cuerpo, de la identificación cadavérica y de la posibilidad de establecer la causa de muerte”.

Aclaró que todavía “no hay conclusiones finales” y especificó: “En los próximos días se va a conocer la identificación genética del cadáver, está previsto para los primeros días de septiembre”. Además indicó que ese peritaje, que implica comparar el ADN de los restos óseos con el de los papás de Facundo, se llevará a cabo en un laboratorio de la provincia de Córdoba.

“Dentro del plazo de 15 a 30 días se presentará el informe conclusivo de las causas de muerte”, afirmó. “Será la propia jueza la que lo retire y le informe de primera mano a su mamá”, agregó.

En la sede del EAAF estuvo también la madre de Facundo, Cristina Castro. Según informó la jueza federal de Bahía Blanca a cargo de la causa, María Gabriela Marrón, la mujer no entró a la sala de autopsia, aunque sí se le dio un espacio especial para que fuese informada del proceso a cada momento.

“Cristina no está bien de ánimo, está conmovida”, contó Peretto y señaló que en los últimos días “hubo movimientos en la causa”. “Todas las pruebas presentadas están orientadas a la desaparición forzada de Facundo”, sostuvo.

En ese sentido, el abogado Leandro Aparicio disparó: “Se están realizando distintas medidas de prueba que no puedo anticipar. Me va a gustar escuchar a todos esos chantas que expliquen el tema del accidente”.

“Hay una serie impresionante de medidas de prueba que el fiscal se ha dignado a realizar. Algunas van a ser públicas y otras no, se las vamos a explicar en breve, cuando terminemos la ronda de audiencias testimoniales”, explicó. “Facundo no se accidentó, no caminó por un puente, ni se cayó, ni la marea, ni los cocodrilos… es absolutamente falso”, aseguró.

De acuerdo a lo que informó oficialmente la jueza Marrón, este miércoles trabajaron en la autopsia 15 peritos expertos en al menos siete disciplinas. La especialista consultora en Medicina Legal Virginia Créimer fue designada como perito de parte.

Antes de que comenzara la autopsia, Créimer se mostró preocupada por la forma en la que se trabajó en el lugar donde encontraron el cuerpo al considerar que no se emplearon los “procedimientos básicos y elementales en el orden ni con los protocolos” al momento de levantar los restos. De todas formas, según contó Peretto, la especialista les dijo que la autopsia “fue muy compleja”, y que “hay mucha información disponible”.

La reunión del Secretario de Derechos Humanos con la mamá de Facundo

El secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla se reunió este martes al mediodía con Cristina Castro en la exESMA.

Fuentes oficiales aseguraron a la agencia Télam que el encuentro “fue muy bueno” y que el funcionario nacional “puso a disposición las herramientas de la Secretaría de Derechos Humanos para lo que se necesite”.

Pietragalla y Castro conversaron sobre el reconocimiento que tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense por parte de organismos de derechos humanos, tanto de la Argentina como de otras partes del mundo.

En tanto, Aparicio indicó que, además de Pietragalla, en el encuentro estuvieron presentes integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

