El Intendente Javier Andres participó de la reunión, en formato virtual, del Comité de Cuenca del Rio Salado Sub Región C junto al Intendente de Guaminí, José A. Nobre Ferreira; el Intendente de Daireaux , Alejandro Acervo; el Director Provincial de Hidráulica Ing. Flavio Seiano, como invitado especial; el Ing. Juan Carlos Blanco, representando al Distrito de Coronel Suárez; el Ing. Sergio del Valle, por el Distrito de Puán; el Ing. Rodolfo Boitard, por el Distrito de Daireaux; y el Dr. Marcelo Schwerdt, por el Distrito de Guaminí, el Agrim. Fabio Robilotte por Adolfo Alsina; miembros de la Comisión Distrital de Adolfo Alsina Gastón Partarrieu, Erica Andres, Jorge Carrizo y Guillermo Cayssials.



El funcionario provincial destacó la importancia de estar organizados, reconociendo la trayectoria del Comité de Cuencas de la Sub Región C, y mencionó la importancia del trabajo en conjunto Provincia-Comité y con cada uno de los Municipios en las necesidades que se consideren, la organización y el trabajo conjunto.



Durante el encuentro se repasaron las obras, gestiones y tareas prioritarias consensuadas en la reunión anterior que se pretende sirvan de base para los objetivos de este nuevo período. Desde el Distrito de Adolfo Alsina se solicitó se contemple la limpieza del Canal Colector de Arroyos Pigué – Venado, ya que por la frecuencia de mantenimiento establecida corresponde realizarse en 2021. También se actualizaron los niveles de las lagunas Encadenadas del Oeste: Epecuén 93,74; Monte 104,79; Cochicó 106,17 y Alsina 108,48 msn; y Fabio Robilotte informó que está gestionando datos de precipitaciones diarias para las distintas estaciones meteorológicas de la región, a través de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.