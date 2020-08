Este martes el Gobierno nacional anunció que habrá temporada de verano en todo el país. La reactivación del turismo representa un alivio para el sector, que es uno de los más golpeados económicamente por la pandemia de coronavirus. Al momento, ya fueron aprobados nueve protocolos, y todavía hay algunos más en desarrollo.

El Ministerio de Turismo y Deportes, en conjunto con los gobiernos provinciales y representantes del sector privado, establecieron una serie de recomendaciones sanitarias y pautas generales de atención para locales gastronómicos, hoteles, centros de esquí, guías y prestadores turísticos, actividades relacionadas al enoturismo y turismo rural. Al momento, faltan aprobar los protocolos nacionales para balnearios, pero ya hubo presentaciones y se están analizando.

En todos ellos, se contemplan sugerencias del Ministerio de Salud de la Nación con el fin de resguardar la salud y el bienestar tanto de trabajadores como de turistas. Entre ellas, figuran medidas vinculadas al control del personal, previo a su ingreso a trabajar, para detectar síntomas compatibles con COVID-19.

En relación a los turistas, se exige una correcta señalización de los espacios para garantizar el distanciamiento social, puntos de sanitización gratuitos y la digitalización de cartas, formularios y otros materiales que habitualmente se entregaban impresos.

También se recomienda la ventilación y desinfección de los diferentes lugares. Y evitar la manipulación de objetos y productos, en el caso de degustaciones o exposiciones con stands.

“Nos preocupa el verano pero queremos tener un turismo responsable, cuidando la salud para que no haya brotes”, explicó María Inés Albergucci, subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo, en diálogo con TN.com.ar.

La funcionaria remarcó que cuando se reactiven las actividades quieren que sea “de la mejor manera posible” y, por eso, se están proponiendo más actividades al aire libre que en espacios cerrados y otras recomendaciones para garantizar el distanciamiento social e higiene tanto de las personas como de los espacios.

En relación a los protocolos para balnearios, Albergucci reveló que en la provincia de Buenos Aires están trabajando con los presentados por distintos municipios de la Costa Atlántica. Pero remarcó: “La idea es tener uno a nivel nacional, que garantice el distanciamiento social, la higiene de manos y respiratoria, y que establezca una correcta señalización”.

Desde la Subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo aclararon que están trabajando activamente para que esté todo listo para los meses próximos. Sin embargo, la situación epidemiológica será la que marcará la agenda.

Según revelaron, para habilitar las actividades las provincias deberán estar en fase 5. Por lo que se está trabajando en el turismo interno, la apertura de “corredores seguros” entre provincias, antes que en una apertura total. “La estrategia es ir pensando estrategias de circulación“, detallaron.

La subsecretaria estima que lo que más va a demorar son los protocolos para transporte de media y larga distancia. “El Ministerio de Transporte tiene los propios pero no son turísticos. Estamos trabajando para generar esos consensos”, explicó en relación a estos medios de transporte que incluyen micros, combis y embarcaciones, entre otros.

TN.com.ar accedió a los protocolos que fueron aprobados y a los elaborados para garantizar la seguridad en las playas, que aún se encuentran en revisión.

Hoteles

En el caso de los alojamientos turísticos, todo el personal que tenga contacto con huéspedes deberá utilizar tapabocas. A su vez, se plantea digitalizar el check-in y el check-out. Así como evitar, por lo menos en una primera etapa, el servicio de bell boy y valet parking.

Se deberá indicar la capacidad máxima de personas en las áreas de uso común, según los metros cuadrados del espacio, y ofrecer alcohol en gel, entre otros elementos de sanitización, de forma gratuita para los huéspedes.

La recomendación es que los ascensores sean de uso individual. Y se sugiere la señalización de los espacios para garantizar el distanciamiento social y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Cuando sea necesario, se colocarán vidrios o acrílicos como barreras.

Por el momento, no se recomienda habilitar la pileta, el sauna ni el gimnasio. A su vez, los responsables del establecimiento deberán sugerir el servicio de desayuno en la habitación o modalidad take away o colocar cafeteras en las habitaciones.

Tras la partida de los huéspedes, se recomienda dejar la habitación libre por un tiempo prudencial para que se pueda realizar una correcta ventilación y desinfección.

Restaurantes

Para los establecimientos gastronómicos se sugiere cambiar la carta por una digital. De no ser posible, se solicita plastificarla para que pueda ser desinfectada sin estropearse.

A su vez, los restaurantes deberán ofrecer servicio de reserva anticipada para planificar la cantidad de comensales desde el día anterior, exhibir el menú en carteles dispuestos en el exterior y/o interior del local, evitar el autoservicio de alimentos y ofrecer platos a la carta, en porciones individuales. También se recomienda el cierre de las áreas de juego destinadas a los chicos.

Los locales gastronómicos deberán digitalizar sus cartas, establecer un sistema de reserva digital de turnos y evitar el autoservicio (Foto: AFP)

En relación al personal, los gastronómicos deberán tener un plan para organizar el personal de la cocina en turnos y desinfectar la vajilla, cubetería y cristalería.

Centros de Esquí

Los turistas que visiten estos centros deberán respetar la distancia social. Para ello, la densidad de ocupación del establecimiento no podrá superar en ningún momento a una persona por cada 2,25 metros cuadrados.

Cuando la actividad requiera cambio de vestimenta, tiene que haber casilleros personales para el resguardo individual de la ropa.

Los Centros de Esquí deberán garantizar el distanciamiento de las personas y la desinfección de los equipos (Foto: Cerro Bayo/ EFE)

Cada área de atención deberá contar con la correcta señalización, que incluya del número máximo de visitantes permitido para cumplir con el distanciamiento. Así como, considerar la instalación de medidas físicas (mamparas, paneles de vidrio), de fácil y frecuente limpieza, para la venta de pases por ventanillas de boletería.

Se sugiere también el ingreso y egreso escalonado de personas al centro de esquí para evitar aglomeraciones. Este punto también abarca los medios de elevación.

En caso de existir alternancia en el uso de equipos, se deben establecer pautas de limpieza y desinfección con agua y jabón o con solución a base de alcohol previo a su reutilización (para guantes especiales, chalecos, cascos, botas, indumentaria, bastones).

Por ejemplo, los trineos deben estar recubiertos con material que pueda desinfectarse y no se podrá utilizar mantas, piel de cordero, lana.

En relación al personal, los responsables de estos centros de esquí deberán llevar adelante medidas de control, previo a su ingreso a trabajar, para la detección de síntomas compatibles con COVID-19. Esto también incluye al personal de empresas tercerizadas.

Además, todos los trabajadores que tengan contacto con turistas deberán utilizar obligatoriamente barbijos o tapabocas.

Turismo rural

Este protocolo regula todas las las actividades productivas, educativas y recreativas que se desarrollen en entornos naturales y rurales.

Entre las primeras sugerencias, figuran planificar y organizar un cronograma de visitas, determinando la capacidad máxima de ocupación del lugar conforme lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.

Así como establecer una agenda estricta de ingreso y egreso de visitantes y de duración de cada actividad, que evite el entrecruzamiento de los grupos y permita contar con el tiempo suficiente para la correcta desinfección de los espacios y elementos utilizados.

Para el turismo rural se deberá evitar en el cruce de grupos, tomar medidas especiales en degustaciones y desinfectar monturas y otros elementos que se puedan utilizar (Foto: AP)

También se sugiere ofrecer la posibilidad de que los turistas realicen visitas autoguiadas o libres.

En el caso que se realicen degustaciones de productos, no deberán superar los 15 minutos de duración y se sugiere utilizar de utensilios descartables.

En el caso de stands de venta de productos regionales, se sugiere instalar vitrinas a fin de evitar que los visitantes tomen contacto con las mercancías, ofrecer promociones o kits prearmados a fin de agilizar el proceso de ventas y facilitar e incentivar la utilización de medios electrónicos de pago.

Si el lugar cuenta con instalaciones para la realización de picnics y meriendas, verificar que las dimensiones y distribución de espacios respeten el distanciamiento social. A su vez, las superficies de contacto de estos sitios deberán ser desinfectadas antes de su utilización por parte de otro grupo.

En el caso de actividades náuticas, se recomienda determinar la capacidad de las embarcaciones de acuerdo con el tamaño de la unidad, y si se utilizan suplementos para las actividades (chalecos, cascos, riendas, etc.) desinfectarlos correctamente entre uso y uso.

En las actividades que se utilicen monturas, arreos y lomeras, deben estar recubiertos con material que pueda desinfectarse, evitando el uso de mantas, piel de cordero, lana, entre otros. En caso de utilizar estos últimos procurar que sean sintéticos para su correcta desinfección.

Enoturismo

Todas las bodegas y viñedos que ofrecen visitas y degustaciones a los turistas deberán implementar este protocolo que fue elaborado junto a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Se recomienda solo se acceda a la bodega con reserva previa y establecer una metodología que asegure la mínima manipulación de las copas previo a la entrega al visitante. Además se sugiere incluir la copa en el precio de visita para que el turista se la pueda llevar y no permitir la manipulación de las botellas por parte de los visitantes.

Las bodegas y viñedos que brinden el servicio de visitas deberán señalizar un corredor de sentido único y colocar puntos de sanitización (Foto: AP)

A su vez, los espacios deberán contar con una señalización clara de los recorridos, de sentido único, para evitar cruces de grupos. Y se deberá estipular el número máximo de visitantes que puedan participar de la visita guiada en la bodega.

También se sugiere establecer puntos de sanitización gratuitos de fácil identificación en el ingreso, egreso y durante el recorrido.

Balnearios

Los protocolos para los balnearios todavía no están cerrados. Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA) de Mar del Plata informaron la semana pasada que ya presentaron uno que debe ser consensuado con autoridades de Provincia y Nación.

En relación al intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera, también presentó un protocolo, pese a que afirmó el lunes que todavía “no están dadas las condiciones para recibir turismo”.

Todavía no hay ningún protocolo nacional para los balnearios pero ya fueron presentadas algunas propuestas desde los distintos Municipios (Foto: EFE)

Según le contó el secretario de Turismo de Villa Gesell Emiliano Felice a TN, el plan incluye señalizaciones con banderas, para que los turistas que vayan a las playas lo hagan en las que haya menor cantidad de gente para evitar aglomeraciones.

El protocolo dispone medidas como el distanciamiento de cuatro metros entre sombrillas, banderas rojas y verdes y una aplicación para que la gente sepa en tiempo real si una playa está saturada de gente o no, entre otras medidas de prevención de contagios de COVID-19.

El funcionario municipal explicó que habrá controles en los accesos y que la aglomeración de personas suele producirse en las playas del centro. Dijo que el objetivo es reorientar a los turistas hacia otras zonas en las que haya más espacio y menor concurrencia de público.

Turismo de reuniones

Contempla viajes relacionados con exposiciones, congresos, eventos y convenciones. Según informó el ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens, Argentina “es el destino líder en la organización de eventos en América Latina, lo que la posiciona en el puesto 18 entre 200 naciones”.

En términos de seguridad e higiene se deben ventilar los ambientes, limpiar y desinfectar los mostradores y las áreas comunes. En todos los casos, resultan claves las medidas de distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria (uso de tapabocas).

Las convenciones deberán estar planificadas de forma que los participantes mantengan la distancia social (Foto: HO/ AFP)

En los espacios en los que se realizarán las reuniones, se sugiere incluir señalización para evitar el contacto directo entre personas, destinar personal de auxilio a los visitantes en la apertura de puertas y en accesos a pabellones o pasillos. A su vez, tratar de evitar las aglomeraciones de personas en las escaleras.

Se recomienda marcar caminos de dirección única alrededor del piso de exhibición, señalizar en pasillos de ingreso, la dirección y mapa de la ruta a seguir.

Se propone establecer puntos de sanitización, gratuitos, de fácil identificación en todo el predio, particularmente en los puntos de entrada y salida de edificios, pasillos, áreas centrales de reuniones y cerca de los baños.

En relación a los accesos y acreditación, se recomienda considerar el uso de franjas horarias de acceso para instalaciones para administrar el flujo de personas y se sugiere controlar el acceso sin contacto, por ejemplo, con credencial digital.

Los stands, exhibiciones y materiales promocionales, deberán ser desinfectados constantemente, gestionar y controlar el número de participantes y de asistentes en el piso de exhibición, y exhibir los productos de tal manera que puedan observarse bien sin necesidad de ser manipulados.

Para las sesiones grupales de trabajo y eventos paralelos, será necesario repensar la disposición de la conferencia para que el uso de asientos respete los requisitos de distanciamiento social.

Coronavirus: cuáles son los síntomas y cómo prevenir el contagio

Fuente: TN