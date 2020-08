DOS PERSONAS FUERON APREHENDIDAS EN CARHUÉ POR “DAÑO Y AMENAZAS IN FLAGRANTI”:

Personal Policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Carhué, Adolfo Alsina, juntamente con numerarios de la Sub Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado A. Alsina, en la madrugada del día de la fecha, procedieron a la Aprehensión de dos personas mayores de edad, con domicilio en esta localidad.- A raíz de un altercado ocurrido entre numerosas personas en la vía pública de arterias Roque Sáenz Peña y Ameghino de este medio, personal policial debió concurrir al sector y proceden al respecto, logrando la Aprehensión de una ciudadana mayor de edad de esta localidad, en Orden del Delito caratulado “DAÑO IN FLAGRANTI”, quien en presencia policial produjo daños en parabrisas y vidrio de puerta derecha de una Pick Up marca Ford, modelo F100, color blanca, cabina simple, utilizando un elemento contundente.- Además un joven masculino fue Aprehendido en Orden del Delito caratulado “AMENAZAS IN FLAGRANTI”, el cual en todo momento impedía que la femenina Aprehendida sea trasladada por la Policía en una unidad policial.- Estos dos ciudadanos poseen domicilio en esta ciudad, quienes permanecieron alojados en la Dependencia Policial local a disposición del Sr. Agente Fiscal titular de la UFI n° 3 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.- Respecto al rodado dañado, el mismo fue secuestrado preventivamente fines periciales, permaneciendo en Depósito Judicial de la Seccional Policial interviniente.- ESTACIÓN DE POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL CARHUÉ, A. ALSINA, 17/08/2020.-