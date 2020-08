El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) dominó de punta a punta, esta vez sin sobresaltos finales, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, sexta fecha de la temporada, para ampliar su ventaja como líder del campeonato de pilotos y dar un paso más hacia la pulverización del récord del alemán Michael Schumacher, de más victorias en la categoría.

Tras el dramatismo de Silverstone, donde ganó la carrera con un neumático pinchado y luego perdió a manos de Max Verstappen (Red Bull Racing), el séxtuple campeón de la Fórmula Uno recuperó la tranquilidad y ya destronó a Schumacher como el más piloto de más podios de la historia de la categoría.

There’s no stopping @LewisHamilton today! The Mercedes driver seals his 4️⃣th win of 2020 👏 Verstappen takes second, Bottas finishes third #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/PAUD1qxOOE

Sólo la amenaza de la lluvia, que finalmente no llegó, podría haber complicado el triunfo de Hamilton, que cruzó la meta con un tiempo de 1h31m45s279m, seguido por Verstappen 24s177m, y su compañero Valtteri Bottas (Mercedes), a 44s752m.

Las posiciones en las que terminaron fueron las mismas que tomaron tras la largada, donde la figura de Red Bull pudo superar a Bottas, quien a lo largo de los 66 giros no pudo revertir, aunque sí pasó a Lance Stroll antes de la quinta vuelta.

El dominio de Hamilton en Montmeló fue tal, que solo sus dos más cercanos perseguidores terminaron en su misma vuelta, ya que le sacó un giro a los restantes 17 competidores.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez (Racing Point), en su regreso tras dos carreras luego de dar positivo de Covid-19, finalizó quinto, detrás de su compañero Stroll.

El resto de la grilla final con puntuación la completaron Carlos Sainz (McLaren Renault), Sebastian Vettel (Ferrari), Alexander Albon (Red Bull Racing), Pierre Gasly (AlphaTauri) y Lando Norris (McLaren Renault).

RECORD BREAKER 👏



156 F1 podiums for @LewisHamilton



He is now clear of Michael Schumacher and is number one on the all-time list 🙇‍♂️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/LRB8BVUvkA