La respuesta de Luis Juez no se hizo esperar luego de que se conociera que el martes pasado, en sesión virtual, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le abrió el micrófono sin su consentimiento y expuso que el diputado cordobés estaba dando entrevistas periodísticas.

Eso derivó en que no se registrara el voto del ex intendente capitalino. “Es un honor que después de 35 años de hacer política, lo único que me encuentran es que no sé manejar el celular. Me faltó una clase con Bill Gates”, y remata: “Enójense conmigo cuando me vean tirar un bolso con plata, no por esta boludez”, expresó Juez a La Voz.

“Por suerte tengo la lengua filosa, otros tienen las uñas afiladas. Lo mío se soluciona cerrando la boca“, agrega el diputado a ese mismo medio.

Luego siguió opinando sobre su reconocida verborragia: “No tengo otro patrimonio que la lengua. Mientras otros gastan millones para hacerse conocer, yo tengo la lengua. Sin esta lengua, no me llamaría nadie para preguntarme qué opino, para contarles cómo se la están llevando”.

Y pregunta: “¿Cuál es la noticia? ¿Que hablaba por teléfono en una votación particular de una ley que ya había rechazado? Podría haber estado en el baño o podría no querer votar. ¿Dónde dice en el reglamento que tengo que votar en particular una ley?”.

Fuente: Vía País