Cinthia Fernández siempre fue muy amante de la actividad física. Cuando estaba embarazada compartía videos haciendo crossfit y en la actualidad invierte varias horas del día para dedicarle al entrenamiento. Sin embargo, la obsesión por tener un cuerpo musculoso estuvo a punto de enfermarla y el comentario que le hizo un productor sobre su figura tampoco la ayudó.

En el programa El show del problema, donde se desempeña como panelista, explicó que en el 2011 -cuando se presentó al casting para una de las obras de Flavio Mendoza- un hombre le dijo que “parecía una nena de 12 años”.

“Ahí comenzaron mis traumas. Yo siempre tuve “cuerpo de nena”, vos me ves y soy chiquitita, aunque capaz como la tele te engorda parezco más mujerota”, expresó.

Las palabras de esa persona la obligaron a pasar por el quirófano para retocarse las lolas: “Me dijo ‘vos te tenés que hacer las tetas si querés entrar a trabajar acá’ y yo, como había entrado por el lado de Flavio, al principio no le di bola. Pero cuando llegué a casa me empecé a ver como si fuera una nenita y me terminé operando. ¡Parecía una vaca lechera!”.

Con el paso del tiempo, Cinthia aprendió a no dejarse influenciar por terceros y mucho menos permitir que los comentarios malintencionados le afecten.

Fuente: TN