El Intendente Javier Andres recibió el respirador donado por el Grupo Milla en un acto del que participaron Héctor Milla, presidente de Grupo Milla, y su esposa María Inés Fernández; la Secretaria de Salud, Diana Otero; el Director del hospital San Martín, Marcelo Lanzilotta; el Director Ejecutivo del hospital, Renzo Redel; y Néstor Quintana, médico terapista.



Andres agradeció la donación y destacó la importancia de la misma para nuestro Distrito. El Intendente también expresó su agradecimiento a todos los vecinos que han demostrado su solidaridad en esta pandemia.



Héctor Milla expresó su satisfacción tras donar un respirador al hospital San Martín de Carhué.



El presidente de Grupo Milla dijo estar orgulloso de poder contribuir y darle al lugar donde pertenece y donde lleva adelante sus empresas algo tan necesario en este momento: “Espero que le demos a este respirador un uso normal y no tenga que ser necesario para ningún caso de Covid”.



Y agregó: “Cuando comenzó todo esto -en alusión a la pandemia- hablé con Marcelo (Lanzilotta) y le dije que deseaba donar algo que fuera superior a muchas cosas, él me dijo “un respirador” y así comenzamos. Nunca imaginé lo difícil que resultaría conseguirlo, ya que no había, pero aquí estamos”.



Respirador Neumoven ts



El Dr. Néstor Quintana, terapista, explicó las características del respirador: ¨Es un Respirador Neumoven ts micro procesado de tercera generación. Cuenta con una capacidad operatoria acorde a la que necesitan los paciente que hacen distres respiratorio, esto permite tener un manejo adecuado en el seguimiento de ellos y, sobre todo, en la parte evolutiva y la posibilidad de darles una ventilación adecuada según las complejidades que presenten a nivel cardiovascular, respiratorio, neurológico, renales ya que no es la única alternativa lo respiratorio.¨



Y destacó que: “Es un instrumento muy importante que tenemos ahora en Carhué para brindar la infraestructura que necesita el paciente, no sólo el propio de las patologías de antes sino aquellos que padezcan Covid-19”.