Desde hoy la Secretaría de Producción de Adolfo Alsina acompañará en la pre-inscripción para el Programa Preservar Trabajo (PPT) de la Provincia de Buenos Aires.

El programa tiene por objeto contribuir al sostenimiento de las fuentes y puestos de trabajo en sectores de la actividad económica particularmente afectados por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y aportar a la concreción de planes de reactivación y/o reconversión de las Micro y Pequeñas unidades productivas.

Los destinatarios son Micro y pequeñas unidades productivas que no hubieran obtenido otros beneficios de similares características y por el mismo objeto, otorgado por cualquier otra jurisdicción nacional y/o provincial; y

actividades particularmente afectadas por la pandemia (imposibilidad de funcionar, caída de ingresos).

La asistencia económica consiste en una prestación dineraria no reembolsable asignada a los trabajadores en forma individual, la que no podrá superar el 50% del valor del salario mínimo vital y móvil al momento del otorgamiento.

La misma se establece en $ 8.400 por un período inicial de 3 meses, prorrogables hasta un máximo de 12 meses o mientras dure la emergencia sanitaria, social y económica si su plazo fuera menor.

Se puede ingresar a través de este link https://www.trabajo.gba.gov.ar/programas-provinciales/programa-de-preservacion-del-trabajo .

Allí también encontraran las actividades para las cuales estará habilitada la pre-inscripción.

En caso de que la cantidad de inscriptos exceda el cupo presupuestado, se hará una priorización dentro de las actividades seleccionadas, respetando un mínimo por municipio y teniendo en cuenta la cantidad de empresas anotadas y existentes en cada jurisdicción.

Para recibir ayuda durante el proceso de pre inscripción los interesados pueden comunicarse al 2936 411774 o por mail a desarrollo@adolfoalsina.gov.ar o produccion@adolfoalsina.gov.ar.