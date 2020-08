Los representantes municipales de Producción, Cultura y Turismo se reunieron con los ministros de Gobierno, de Trabajo y de Producción provinciales en un encuentro que incluyó a representantes de todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires. El motivo fue dialogar sobre dos nuevos programas.



Uno de ellos, el denominado “Fondo municipal para la reactivación de la cultura y el turismo”, destinará $300 millones para distribuir entre todos los distritos de la Provincia. El criterio se decidirá luego de que cada comuna vuelque sus datos.



Sobre este Fondo, Augusto Costa, Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, dijo: “Está pensando para los 135 municipios porque entendemos que hay que trabajar para apoyar y fomentar a la cultura y al turismo, que son dos sectores que no están pudiendo funcionar”.



Por su parte, Teresa García, Ministra de Gobierno, manifestó: “En la reunión con intendentes de municipios del Conurbano y del Interior presentamos los detalles de cómo será la operatoria, escuchamos sus opiniones y respondimos sus inquietudes. Es un valioso programa para acompañar a las pequeñas y micro empresas que no entraron en la operatoria nacional del sector”.



El otro programa es el PPT, también denominado ¨ATP bonaerense¨, que ofrecerá un aporte que no podrá superar el 50% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil al momento del otorgamiento por un período inicial de tres meses, tendrá por objeto contribuir al sostenimiento de las fuentes y puestos de empleo en sectores de la actividad económica particularmente afectados por el coronavirus.