Carlos Melconian​, ex titular del Banco Nación, cuestionó al actual ministro de Economía, Martín Guzmán, por la negociación con los bonistas. Además, aseguró que usa la pandemia de coronavirus como “excusa” ante la ausencia de un plan económico.

En diálogo con Radio Mitre, el economista aseguró que “cuando el ministro dice que va a defender los tres dólares porque está pensando en nuestros jubilados, digo: ‘Cambiá, que no me lo banco, porque miente’. Pero no es ser de la oposición ni hacer política. El ciudadano Melconian está mirando esto y dice ‘es mentira’.Si de esto que entiendo me miente, ¿por qué voy a creer el resto? Entonces ahí es donde caes en una crisis de confianza, credibilidad”.

“Guzmán tiene que ir a buscar a las personas que jubilaron a 3,5 millones en un día, en el tachín-tachín para conseguir votos, y nadie les dijo cómo van a pagarles en el futuro”, agregó.

Además, opinó que no existe un programa económico a largo plazo. “Deben estar administrando el quilombo del día a día. Hoy se deben levantar y unos cuantos deben tener 78 mil quilombos y otros cuantos deben seguir debajo de la cama y decir: ‘A ver si se avivan que soy ministro’”, declaró.

“No es que venían con un programa espectacular que se mancó en el camino por la pandemia, la pandemia da la excusa para administrar“, dijo Melconian. “Lo que yo muchas veces no entiendo es para qué querés ser Gobierno si no querés arreglar las cosas”, cerró con contundencia.

Fuente: Vía País