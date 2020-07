Un asesor del presidente Alberto Fernández, Leandro Santoro, calificó de “borracha” a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y recordó una declaración que dijo en 2018, cuando afirmó: “El que quiera andar armado, que ande armado y el que no, no”. La exfuncionaria cruzó al legislador porteño y dijo que ella está “con las víctimas”.

Las controvertidas declaraciones de Santoro fueron a partir del caso del jubilado Jorge Adolfo Ríos, que el viernes mató a uno de los cinco delincuentes que lo asaltaron en su casa en Quilmes. La titular del PRO defendió al jubilado de 71 años, que está imputado por “homicidio agravado” y se encuentra bajo arresto domiciliario.

Santoro recordó una frase de Bullrich mientras era ministra de Seguridad, cuando habló de la posibilidad de que los ciudadanos porten armas en defensa propia. El legislador recordó que “en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes, dijo: ‘El que quiera andar armado, que ande armado y el que no, no'”.

Calificó de “irresponsable” la declaración de la exfuncionaria y defendió a Sergio Berni, que también respaldó al jubilado. Dijo que el ministro de Seguridad bonaerense “salió a decir que era una locura que la sociedad civil tuviera armas”. Santoro dijo que la de Bullrich fue “una respuesta irresponsable, que Berni no tuvo”.

En diálogo con FM Futurorock, el asesor ad honorem del Presidente dijo en relación al caso del jubilado que “robar está mal y matar mucho peor”. Aunque aclaró: “Condenar el asesinato es lo primero que deberíamos hacer y después condenar el robo. Pero es un tema complicado”.

Consideró que la gente “no tiene que estar armada” pero que también se pone en la piel “del tipo al que le clavan un destornillador y se enloquece”, por las intimidaciones que sufrió Ríos, que también fue golpeado por los delincuentes. Santoro consideró que “no es un tema lineal” y que tampoco se puede ser “simplista” al analizar el caso.

Planteó su posición sobre la muerte del ladrón a manos de Ríos: “Obviamente no estoy de acuerdo con que la propiedad privada sea más importante que la vida, pero también hay que ponerse en el lugar de una persona que sufre una agresión y tiene una reacción violenta”.

La respuesta de Bullrich: “¿De qué lado de la seguridad están?”

Bullrich le respondió al asesor del Presidente y le preguntó “de qué lado está”. La titular del PRO escribió en Twitter: “Jorge es herrero. Cinco delincuentes vulneraron tres veces las rejas que construyó. Que los asesores del Presidente discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad habla más de ellos que de mí. Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están”.

Los diputados del PRO también cruzaron al legislador. El bloque del espacio de la oposición se manifestó en Twitter: “No es la primera vez que desde el oficialismo surgen declaraciones irrespetuosas hacia integrantes del partido. Estamos dispuestos a debatir ideas, no a intercambiar chicanas”.

El bloque del PRO planteó que el caso de Ríos “requiere de un debate profundo y respetuoso por parte de todo el arco político”. El espacio consideró que “utilizarlo para atacar a la oposición solo favorece a profundizar la grieta y a correr el foco de la discusión”.

Tras el cruce de la exfuncionaria, el legislador porteño subió la apuesta y publicó en Twitter un video de las declaraciones de la dirigente que criticó: “Mirá Patricia Bullrich, después de cenar le puede pasar a cualquiera. Pero el problema es que eras ministra de Seguridad cuando decías que la gente podía armarse”. Agregó: “Siempre hay que estar del lado de la víctima, pero también del derecho y las cosas que dijiste esa noche fueron muy peligrosas”.

La frase de Bullrich que generó las críticas de Santoro

La exfuncionaria habló sobre la posibilidad de que la gente se arme en 2018, a la salida de un restaurante en Córdoba. Dijo que el país “es libre”y que “el que quiera estar armado, que ande armado y el que no, no”. Aclaró que prefería que la gente no use armas y que “si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan”.

La referencia fue en alusión al policía Luis Chocobar, acusado por “homicidio por exceso en el cumplimiento del deber” por matar a Pablo Kukok, el ladrón que en diciembre de 2017 asaltó y apuñaló al turista estadounidense Frank Joseph Wolek en La Boca.

Fuente: TN