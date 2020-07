La cuarentena llevó a que gran parte de la sociedad tenga que pasar por momentos tanto emotivos como tristes en la soledad de su hogar. El aislamiento social obligatorio, la imposibilidad de reencontrarse con otras personas, hicieron de este periodo uno de los más particulares y que quedará marcado en la historia. Cumpleaños y la llegada de nuevos integrantes, decesos, que se viven a través de una pantalla, gracias a la tecnología. En este contexto, la farándula local no le es esquiva a las circunstancias.

Este mañana, mientras llevaba adelante Cada mañana, por Radio Mitre, el periodista Marcelo Longobardi se topó con una de las noticias más esperadas. Una información que lo emocionó hasta las lágrimas y que no dudó en compartir con sus oyentes luego de que Diego Leuco hablara del tema. Con esas personas que cada jornada están al pie del cañón esperándolo en el dial. En un momento del programa, recibió el llamado de su hijo Franco. Por la fecha y porque ya estaba al tanto de lo que se estaba por venir, no lo tomó por sorpresa. Sin embargo, eso no le quito emotividad al tema.

En un instante atendió su teléfono y decidió filmar ese episodio para atesorarlo. Fue un segundo que lo llevó a toparse con la realidad que lo tiene como protagonista absoluto: “Franco, ¿qué haces, capo?, recibió la llamada de su hijo y luego de unos segundos, dijo: “¿Nació? Acabo de ser abuelo, no lo puedo creer”, soltó conmovido.

Uno de los primeros en felicitarlo y brindarle una palabra de gratitud fue el periodista Leuco. El hombre de Lanata sin filtro se refirió al tema entre el pase de los programas como lo hacen habitualmente. Allí aprovechan para hablar más distendidos, tocar el tema del día o, simplemente, hablar de temas personales de manera amena y no tan acartonada. “Me pasan cosas que me ponen de buen humor. Voy a ser tío”, tiró el columnista en referencia al nuevo integrante que se suma a la familia de la radio.

Acto seguido, Longobardi, que ya sabía por dónde venía el asunto, le dijo: “Se supone que vos no tenés hermanos biológicos”. Inmediatamente, sin dejarlo respirar, Leuco retrucó. “¿No te enteraste? Voy a ser tío por parte de uno de tus hijos. Si yo soy tío, vos sos abuelo”, le dijo en tono de broma.

Franco es uno de los 6 hijos que tiene Marcelo. Es parte de los tres primeros herederos que tuvo con su primera esposa. El joven está en pareja con Lula y fruto de este romance es que dieron este gran paso que les va a cambiar la vida. De acuerdo a lo que contaron sus padres, el nuevo integrante nació en perfecto estado y tanto él como su mamá recibirán el alta en las próximas horas.

Por lo pronto, y regresando a Longobardi, a él sí que se le presenta un nuevo mundo. Hace exactamente un año atrás, uno de los líderes de Mitre hizo referencia a la posibilidad de ser abuelo y no le gustó nada. Se trato de una humorada, entre risas. “Hoy no estoy en condiciones psicológicas de ser abuelo. En un futuro sí, pero ahora no”. En aquel entonces, también con el columnista de Jorge Lanata como interlocutor, le dijo que no se debía a un tema de gastos extras, sino que simplemente el problema era la palabra “abuelo”, porque lo hacía más grande.

Hoy, luego de gritar a los cuatro vientos que la palabra “abuelo” es la que mejor le queda, disfruta de este gran momento pese a que tiene que ver a su nieto a través de una videollamada.

Fuente: Infobae