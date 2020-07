Minutos después de que los principales acreedores de la Argentina comunicaran que tenían confeccionada una nueva contraoferta para llegar a un acuerdo con la Argentina, se conoció el detalle de esa propuesta, que Infobae publica en exclusiva.

Según los highlights (los ejes destacados) de la nueva propuesta, los acreedores utilizan los mismos bonos que los propuestos por la Argentina, la oferta de intercambio modificada, prometen un alivio total de la deuda superior a USD 35.000 millones en un período de 9 años, y lleva un cupón promedio con una tasa de 3,4%.

El director del estudio Eco Go, Federico Furiase, indicó a Infobae que la propuesta de hoy vale, en promedio, USD 56,5, frente a los USD 53 de la última oferta argentina.

“La mejora frente a la última propuesta del ministro Martín Guzmán viene por el lado de los cupones de bono 2030 (donde hay posición fuerte del grupo Ad Hoc) y del bono a 2038 a canjear por el Discount (donde hay posición fuerte del grupo Exchange); hay un adelantamiento de las fechas de pago (julio/enero versus septiembre/abril; y un adelantamiento de las amortizaciones del bono a 2038 (a canjear por Discount), además del cupón del bono que se entrega por los intereses corridos (PDI). Las puntas están muy cerca y, en cuanto al aspecto legal, los Ad Hoc mantienen el indenture 2016, más allá de alguna restricción para la cláusula de redesignación de serie”, detalló Furiase.

En tanto, el ex secretario de Finanzas de la provincia y ex presidente del Deutsche Bank en Argentia, Marcelo Blanco, señaló en Twitter que “las propuestas se comparan de la siguiente manera: propuesta Gobierno canasta promedio $53.5 ; propuesta actual revisada acreedores $53.5 Claim (reclamo) y $55.7 con intereses a valor fecha Julio 7. Acreedores expresaron voluntad de negociar y mejorar. No están lejos. Están dadas las condiciones legales y económicas para cerra de una vez el canje de deuda externa. Propuestas no resisten análisis como para no acordar en un punto medio. Ahora todo depende de la política. Que el Presidente vea las ventajas de un deal (con el) 85%, contra uno sin adhesión”.

En tanto, los bonistas indicaron que “los bonos existentes se canjearán por nuevos bonos a la par (es decir, sin quita), con la excepción de que los titulares que reciban los nuevos bonos USD 2030, los nuevos bonos USD 2035, los nuevos bonos USD 2046, los nuevos bonos EUR 2030, los nuevos bonos EUR 2035 y los nuevos bonos EUR 2046 recibirán un monto de capital de $97 de dichos bonos nuevos por cada USD 100 en monto de capital de bonos existentes intercambiados”, detalló.

Además, indicó que “los titulares de bonos existentes que buscan intercambiar en series limitadas de bonos nuevos pueden reasignarse a otras series de bonos nuevos de acuerdo con una metodología de cascada que se incluirá en la documentación del intercambio”.

De este modo, la nueva contraoferta le pone límites a la capacidad de reasignación que había fijado el Gobierno en su última oferta, conocida como “estrategia Pac Man”.

Los bonos propuestos por los acreedores tienen su fecha de vencimiento final más temprana en 2030 y un vencimiento promedio de 12,1 años. Además, los nuevos títulos estarán sujetos a amortización, y el principal se pagará en cuotas semestrales, comenzando en 2025.

Larry Fink, CEO de BlackRock (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En cuanto a los intereses devengados, el tratamiento del interés acumulado y no pagados a partir de la fecha de liquidación será compensado por la emisión de un bono con vencimiento en 2030.

Los nuevos bonos, indicaron en la contraoferta, “devengarán intereses a partir del 4 de septiembre de 2020 (fecha fijada para el acuerdo por el Gobierno). Los intereses se pagarán semestralmente atrasados para cada serie de nuevos bonos a las tasas anuales respectivas, en efectivo, siempre que el período de interés inicial se extienda hasta el 30 de julio de 2021 y el interés correspondiente se pagará en un solo pago el 30 de julio de 2021”.

El comunicado

Esta tarde, por medio de un comunicado de prensa, los bonistas había anunciado su nueva oferta.

“El Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio (Exchange Group), que colectivamente poseen más de un tercio de los bonos globales en circulación de Argentina y más de un tercio de sus bonos en circulación, se complacen en anunciar que nos hemos unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”, detallaron.

Luego expresaron que “la propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido el hecho de que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada del contrato de 2016. Creemos que nuestra propuesta mejorada: i) proporcionará el corto a largo plazo que Argentina necesita con urgencia, ii) brindar una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital, y iii) proporcione el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino a la recuperación sostenida”.

“Simultáneamente con la presentación de la propuesta revisada, nuestros tres grupos también han firmado un acuerdo de cooperación reafirmando que la oferta actual de Argentina no alcanza una propuesta que pueda ser apoyada por los grupos acreedores. De conformidad con el acuerdo de cooperación, los miembros de los grupos de acreedores de Argentina no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de intercambio propuesta de Argentina. Confiamos en que una resolución consensuada está a la vista y que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para la gente de Argentina”, concluyeron.

