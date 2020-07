Autoridades municipales de Puan confirmaron que hubo un caso falso-positivo de Covid-19 en la ciudad cabecera del distrito, situación que atribuyeron a un error cometido por el laboratorio de Bahía Blanca al que enviaron el primer hisopado practicado al paciente sospechoso.

“Hemos decidido no enviar más muestras a ese laboratorio y, de ahora en más, manejarnos con otro privado y con el del Hospital Penna”, indicó la directora de Salud municipal, doctora Lucrecia Baglioni.

La funcionaria confirmó, de esta forma, que la empleada del Hogar Geriátrico Municipal “Melvin Jones” que había dado positivo de Covid-19 el último martes nunca estuvo contagiada, por lo cual tanto ella como sus contactos estrechos no deben continuar con el aislamiento obligatorio.

Lucrecia Baglioni, directora de Salud de Puan.

“Desde un principio el caso no nos cerraba –reconoció Baglioni-. El Covid-19 es muy contagioso y tiene determinadas características que aquí no veíamos. Además, no podíamos encontrar el nexo epidemiológico, lo que nos desorientaba a todos”.

Baglioni dijo que se detectaron “tres o cuatro nexos probables”, pero fueron descartados.

“Además, se hisopó a otro personal de salud que había estado con la paciente, en un ambiente pequeño y sin protección, y dio negativo. Clínicamente, no nos cerraba lo que estaba ocurriendo”, agregó.

A raíz de todas estas dudas, especialistas de Región Sanitaria I recomendaron hacer un nuevo hisopado, el que se hizo en otro laboratorio. Además, se solicitó al primero que re-analizara la muestra original.

“Con posterioridad volvimos a hacer una nueva muestra con el mismo protocolo, que enviamos a un tercer laboratorio”, detalló.

Los resultados del segundo y tercer testeo a la misma paciente, añadió, arrojaron resultado negativo.

“En cuanto al segundo análisis sobre el hisopado original, supimos que no volvió a dar positivo. No nos lo informó el laboratorio por escrito, pero lo podemos inferir porque nos comunicaron que habían obtenido un resultado ‘no concluyente’”.

“Con todos estos datos determinamos que la paciente no había estado contagiada”.

Sobre la reacción de la paciente al enterarse de que no tenía coronavirus, la titular de Salud dijo que sintió un enorme alivio.

“A la paciente le generaba mucha angustia su cuadro clínico. Más allá de que ella, su pareja y sus hijos se sentían bien, la repercusión del caso y lo que hablaba la gente en las redes le generaban angustia”, indicó.

La mujer que sufrió el falso positivo trabajaba en el Hogar de Ancianos de Puan. Su caso había generado una honda preocupación.

¿Qué pasó con el primer testeo?

Según Baglioni, el error del primer análisis podría deberse a un problema puntual de procesamiento.

“No desconfiamos del laboratorio a nivel general; lo que asumimos es que ese lunes 13, cuando mandamos a analizar (la muestra) hubo un error en el método de procesamiento de muestras de ese día. Ese error llevó a que nos informaran un paciente positivo cuando en realidad no lo era”, dijo.

En este punto, la funcionaria aclaró que no se desconfía de los otros resultados arrojados por los estudios en lo que va de la pandemia, los que permitieron descartar más de 25 casos sospechosos y confirmar uno en Villa Iris.

“Este caso fue distinto a los otros porque el análisis clínico de la paciente no coincidía con los análisis de laboratorio. Y dudábamos todos los integrantes del equipo de clínica médica del distrito. Con el resto de los casos no tuvimos dudas”, enfatizó.

Baglioni señaló también que no pone en duda “la ética ni la calidad del laboratorio”. Y, si bien no quiso entrar en polémicas, dejó en claro que no volverán a trabajar con él.

“Es un buen laboratorio y de renombre, pero no vamos a volver a mandar muestras a ese laboratorio bahiense. Para nosotros perdió confiabilidad. Vamos a manejarnos con otro privado, de esa ciudad, y con el del Penna”, dijo.

Sobre la necesidad de trabajar con uno privado y otro público, Baglioni aclaró que el del hospital provincial es “excelente”, aunque tiene tanta demanda que no da abasto para generar resultados con la misma rapidez que los privados.

“Otra decisión que hemos tomado es que de ahora en más, cuando haya un caso positivo, de inmediato se analice la segunda muestra enviada”, dijo.

El licenciado Cristian Haag, titular del Ente Descentralizado de Salud, añadió que hay otros casos en la región que han dejado las mismas dudas.

“En Patagones, por ejemplo, tuvieron un caso y, pese a que se hizo un trabajo muy intenso para detectar el nexo epidemiológico, nunca se pudo determinar quién contagió a la paciente. Quizá ese también fue un falso positivo”, dijo.

