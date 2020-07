La policía del condado de Ventura, Los Ángeles, confirmó que el cuerpo que encontraron este lunes a la mañana en el Lago Piru es el de la actriz Naya Rivera.

“Estamos seguros de que es el cuerpo de Naya Rivera“, aseguró el sheriff del condado, Bill Ayub, durante la conferencia que dio horas después de finalizar el operativo que iniciaron hace seis días para hallar a la exprotagonista de Glee.

El vocero policial aseguró que pudieron determinar que era el cuerpo de la estrella televisiva “según la ubicación donde se encontró, las características físicas la vestimenta y la condición física”.

Con respecto a las razones de la muerte de Rivera, el agente descartó un crimen o un suicidio, por lo que la hipótesis principal continúa siendo un accidente.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake