Luego de que el presidente Alberto Fernández dijera hoy sobre el crimen del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner que el rol de la oposición en medio de la investigación es “canallesco”, la titular del PRO, Patricia Bullrich, le respondió con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter y lo acusó de responsabilizar al gobierno de Cambiemos sobre el caso de Santiago Maldonado.

Le recuerdo que Ud. fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 5, 2020

“El crimen de Fabián Gutiérrez es de una enorme gravedad institucional y no puede quedar en manos de la fiscal Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner. Era arrepentido en la causa de los cuadernos, por eso pedimos que la causa pase a la Justicia Federal inmediatamente”, dijo la ex Ministra de Seguridad en su cuenta de Twitter, en relación al comunicado que la oposición publicó este sábado pidiendo que se retirara a la fiscal Natalia Mercado de la causa.

Luego, cargó contra los dichos de Fernández: “Le recuerdo que usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de (Santiago) Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta…”, replicó.

Patricia Bullrich

Por último, le pidió que “entienda la gravedad de la situación” y agregó: “Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen. Lea bien, Presidente. No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar“, concluyó.

