Juana Viale sigue de cerca el estilo de conducción que inauguró su abuela: incisiva, picante, sin pelos en la lengua, decidida a ir por todo, aún cuando eso implique incomodar a su entrevistado y dejarlo contra la espada y la pared. Así lo demostró en la última emisión del ciclo de eltrece, cuando mandó dejó expuesto a uno de sus invitados, el exdiputado peronista Julio Bárbaro, al sacar un tema que, claramente, no quería compartir al aire: el estado de su vida amorosa.

“¿Vos seguís teniendo a tu novia kirchnerista?”, le lanzó sin filtro Juana Viale, divertida y sabiendo que acababa de tocar un tema que prefería evitar. Visiblemente incómodo y sorprendido, Bárbaro atinó a decir que no, que estaba solo, solísimo en esta cuarentena, dando a entender que su historia de amor con esa mujer con la que pudo salvar la grieta y superar tensiones ideológicas, había quedado en el pasado.

Pero Juanita no se la iba a dejar pasar así nomás y quiso saber si se habían separado “por la cuarentena”. “¿Pero estás demandado o no?”, se le sumó María Julia Oliván en esta suerte de pícaro interrogatorio. A lo que el analista político reaccionó, dejando en claro que no tenía intenciones de comentar sobre ese tema que ya habían hablado en el detrás de escena. “Ella quiere poner en la mesa algo que hablamos a solas, que no pienso referirme en nada”, se quejó Bárbaro, refiriéndose a Juana.

Insistente, Juanita le preguntó, divertida, si estaba “con mucho levante” en estos días. “¡Está en Tinder!”, agregó el economista Roberto Cachanosky, provocando las risas de todos. El paso de comedia terminó cuando Oliván comentó que una persona, que no iba a revelar, le había dicho que, a pesar de lo que se piensa, que la cuarentena rompe las parejas, en tiempos de confinamiento hay “posibilidades para el amor”. “No voy a decir la fuente, porque es un persona que tiene bigotes”, añadió, divertida. “¡Y que está a tu izquierda!”, cerró, Juana, a las carcajadas.

