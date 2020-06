En una carta abierta publicada por el Instituto internacional para la democracia y la asistencia electoral (IDEA) un grupo de más de 500 personalidades advirtieron este jueves 25 de junio sobre la “amenaza” para la democracia que encarnan “ciertos gobiernos” durante la pandemia del coronavirus. Entre los firmantes se encuentra el expresidente Mauricio Macri y también la ex canciller argentina Susana Malcorra, que explicó el motivo de su apoyo a esta misiva.

En el texto afirman “los gobiernos autoritarios como los elegidos democráticamente en todo el mundo han utilizado poderes de emergencia para arrestar a los manifestantes y eludir las normas democráticas”.

En diálogo con PERFIL, la ex canciller argentina manifestó que adhirió a la carta “porque estoy convencido que uno de los mayores enemigos de las libertades y los derechos es el miedo, y la pandemia trae miedo, trae mucho temor”.

“Lo cual definitivamente plantea una disyuntiva que es la disyuntiva de las libertades contra la seguridad. Y aprovechándose de esta disyuntiva, veo un espacio cada vez más grande de liderazgos y gobiernos que ocupan territorios que les exceden, que van más allá de lo que sus constituciones establecen. Y que usando la excusa del COVID-19, empiezan a desarrollar hábitos y tics que quedan de manera permanente”, expresó.

En esa línea, agregó: “Tenemos hacia adelante una divisoria de las aguas que se avecina o un entendimiento a un mayor de que efectivamente es un momento para una cooperación inteligente, una visión de gobernanza global que se basa en la solidaridad y el respeto o una alternativa de autoritarismos que miran hacia adentro que construyen barreras y espacios de separación, y que definitivamente fomentan ‘el primero me salvo yo'”.

“Si lo segundo prosperara, y así ha pasado en el siglo pasado, tendremos un futuro muy poco juicioso y es por eso que adhería a esta carta y creo firmemente en la defensa de la democracia”, concluyó Malcorra.

Además de la ex canciller y el ex presidente, la carta también fue firmada por la presidenta del PRO Patricia Bullrich, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y la ensayista Beatriz Sarlo. El texto también tuvo el apoyo del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos; su par de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; su par de Ecuador, Osvaldo Hurtado; el senador estadounidense Marco Rubio; el premio Nobel Mario Vargas Llosa; y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

