La Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) emitió un comunicado donde ya cuentan una treintena de roturas de silobolsas intencionales en los últimos meses en distintas provincias. Para la entidad, estos hechos se están convirtiendo “en una práctica habitual escalando cada vez más en su peligrosidad, dado que ya no es la rotura, o quema sino su alteración con productos inadecuados. Sin duda estos hechos no deben ser naturalizados, todo lo contrario, se debe comprender que esto no es una práctica de unos contra otros, sino un daño grave a la sociedad toda”.

Pocos días atrás, ante el ataque a un silobolsa en Gualeguaychú, Entre Ríos, la Federación de Entidades Rurales de Entre Ríos (FARER) sostuvo que “no cabe duda alguna que esta actitud vandálica y dañina tiene raíz en esos relatos estigmatizantes y carentes de realismo que han intentado dividir a la sociedad argentina en relación a la actividad agropecuaria con el sólo fin de sacar un espurio provecho político sin importar las consecuencias”.

Gabriel Raedemaeker, vicepresidente Confederaciones Rurales Argentinas, quien sufrió el fuego intencional en su campo cordobés, le dijo a Super Campo que “a mí no me sacan de la cabeza la idea de que alguien está organizando para amedrentar, para obligar a vender y meter miedo. Estos no son chicos que salen en bicicleta con una trincheta. Hay un operativo atrás”.

Con respecto a la denuncia judicial del incendio en su campo, el dirigente comentó que “está en la fiscalía de Oliva, no ha tenido mayores novedades, no me han llamado desde hace un mes. Ha generado mucha reacción, incluso por parte de Luis Basterra, minsitro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.

Raedemaeker también sostuvo que la Mesa de Enlace le pidió una audiencia a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabida Frederic, para tratar la problemática de inseguridad que se está viviendo en el campo “pero nos derivó a Basterra. Tampoco han aparecido condenas claras, el único que tuvo un pronunciamiento fue Basterra. Al ministro le preocupa porque, además de a los productores, le hace daño al Gobierno, porque se lo asocia a estos grupos ideologizados”.

El vicepresidente de CRA considera que “si el Gobierno Nacional no condena enfáticamente esto y no reconoce la virtud de la producción a agropecuaria, algún loquito va a seguir tentado de ‘hacer patria’ con el mensaje contrario al campo que surge de algunos sectores del gobierno y seguirán estas cosas”.

“A esta altura hay que hablar de una organización. Que pase en cuatro o cinco casos, puede ser un grupo de chicos traviesos, pero si pasa en varios lugares del país, ya es otra cosa”, concluyó el gremialista.

