El Ministerio de Salud de Río Negro convirtió en controversial el caso de coronavirus que padece una adolescente de Colonia Catriel. No hubo claridad para la confirmación oficial ya que recién fue hecho en el parte de anoche. Tampoco encaja la supuesta mecánica del contagio. Medios locales revelaron que desde el ámbito familiar creen que el contagio fue en General Roca, ya que la madre de la joven, que en algún momento le hizo respiración boca a boca, dio negativo.

El sábado, en su habitual parte oficial, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, emitió una comunicación ambigua sobre el positivo a Covid-19 de la joven catrielense. El caso no estuvo entre los positivos del día, sin embargo la profesional aceptó a medias la existencia de un posible caso, cosa que recién confirmaron en el comunicado oficial de anoche.

La funcionaria comunicó que estudiaban dos posibles casos en Catriel. Y que hubo uno positivo que correspondía a la menor. Mientras que el de su madre, dio negativo.

Iberó contestó a medias la pregunta de medios de Catriel sobre cómo, dónde y cuándo la adolescente se había contagiado. «No sabemos, se está estudiando el nexo. Lo más probable es que no se trate de un contagio por circulación comunitaria», manifestó.

El caso.

Según señaló el medio local Catriel 25 Noticias, el miércoles pasado, la menor de 14 años de edad fue trasladada por la familia a la clínica Perón con un cuadro de intoxicación. De tal grado era la complicación que la madre, que es enfermera, ya le había realizado técnicas de RCP (reanimación cardiopulmonar), entre ellas respiración boca a boca.

Una vez ingresada a la clínica, se la estabiliza y deciden por precaución y a efectos de tener a disposición mayor complejidad, no se la interna y es derivada al Sanatorio Juan XXIII de la ciudad de General Roca. Allí es ingresada a internación donde queda hasta el viernes.

Dentro del protocolo actual, a causa de la pandemia, es obligatorio hacer un hisopado se le habría realizado el jueves por la tarde o el mismo viernes, horas antes de darle el alta a la jovencita, el resultado estuvo para ese mismo día a las 17 horas. Ayer se supo que el primer hisopado que le practicaron a la madre de la menor dio negativo para coronavirus.

¿En Roca?

Desde varios sectores suponen que el contagio pudo haberse dado en el sanatorio, aunque esto no está confirmado y difícilmente se sepa. Desde el Ministerio de Salud se dijo que se buscará el origen del contagio. No son pocos los que afirman que es llamativo el negativo ya que como se supo, estuvo en todo momento en contacto estrecho con la menor, su hija. Aún así se esperará el segundo control a mediados de la semana entrante.

En la actualidad ambas pacientes, madre e hija, se encuentran internadas aisladas bajo el protocolo Covid-19 en el hospital local. Deben permanecer 14 días y ser analizadas nuevamente en los próximos días. También se aseguró que el grupo familiar está controlado y aislado bajo los mismos protocolos.

